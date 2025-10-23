Deutscher, der sich in Torremolinos selbst erschossen hat, hatte seine Wohnung aufgrund einer Schuld von 2.600 Euro verloren

María José Díaz Alcalá/Juan Cano Torremolinos Donnerstag, 23. Oktober 2025 Teilen

Der erste Versuch einer Zwangsräumung des 83-jährigen Deutschen, der sich am Dienstag in den Kopf schoss, als Beamte der örtlichen Polizei und des Justizkomitees die Zwangsräumung seiner Wohnung vollstrecken wollten, und der danach im Krankenhaus starb, fand bereits am 11. Juli 2023 statt. Der Grund dafür war, wie SUR aus Justizkreisen erfuhr, die Nichtzahlung von 2.066 Euro an Gemeinschaftsgebühren plus 619 Euro an Zinsen und Kosten; ein Umstand, für den er verklagt wurde.

Im Jahr 2014 hatte der Mann die Zahlung der Gemeinschaftskosten für seine Wohnung im Block Victoria del Sol 1 in der Straße Murillo Bracho, in der er jahrzehntelang gelebt hatte, eingestellt. Daraufhin wurde eine Klage gegen ihn eingereicht und ein Gericht erster Instanz in Torremolinos leitete ein Verfahren ein. Während des Verfahrens fand eine Zwangsversteigerung statt, und die Immobilie wurde am 4. Oktober 2022 an den jetzigen Eigentümer vergeben.

Der Wert der Immobilie belief sich auf 78.609 Euro, und es gab einen Überschuss von 74.090 Euro, der auf das Konto des Achtzigjährigen eingezahlt wurde, der weiterhin dort wohnte, obwohl er weder Miete noch Strom- und Wasserrechnungen bezahlte. Von da an übernahm der jetzige Eigentümer die Zahlung der Nebenkosten und der Gemeinschaftsgebühren, obwohl er die Wohnung nicht nutzte.

Richter lehnte Antrag auf Schutzbedürftigkeit ab

Am 11. Juli 2023 versuchte die das Justizkomitee zum ersten Mal, den älteren Mann zu zwangsräumen, jedoch ohne Erfolg. Am 17. Juli dieses Jahres lehnte der Richter den Antrag ab, ihn als schutzbedürftig anzuerkennen, da er seiner Ansicht nach über finanzielle Mittel, einschließlich des Überschusses aus der Versteigerung, verfügte.

Das Rathaus von Torremolinos teilte mit, dass der Verstorbene keinen Antrag auf Unterstützung durch die örtlichen Sozialdienste gestellt hat. Die Justizbehörden versichern, dass Fachleute versucht haben, den Verstorbenen zu besuchen, um sich über seine Situation zu informieren, ihn aber nicht in seinem Haus auffinden konnten.

Für Dienstag dieser Woche wurde ein neuer Termin für die Räumung des älteren Mannes anberaumt, doch dieser schoss sich bei der Ankunft des Gerichtszuges in Begleitung der örtlichen Polizei in den Kopf. Obwohl es dem medizinischen Personal gelang, ihn notzuversorgen und ihn in das Regionalkrankenhaus von Málaga zu bringen, konnten die Ärzte nichts mehr für ihn tun: Gegen zwei Uhr nachmittags starb er im Krankenhaus.

In seinem Heimatland war er Polizist, obwohl er die Hälfte seines Lebens an der Costa del Sol verbracht hatte, wo er in der Instandhaltung gearbeitet hatte. Er war Vater, hatte einige Monate zuvor seine Frau verloren und litt unter den Beschwerden seines Alters. Diejenigen, die ihn kannten, sagen, dass er sich mit Hilfe einer Gehhilfe fortbewegte.

Die Einzelheiten der geplanten Räumung bis zum Tod des Mannes

Straße Murillo Bracho in Torremolinos, 11.30 Uhr. Zwei Beamte der Ortspolizei von Torremolinos begleiten das Justizkomitee, um die Zwangsräumung des 83-jährigen Deutschen durchzuführen. Ein klapperndes Geräusch zeigte den Beamten, dass etwas nicht stimmte. Erst als sie die Wohnung betraten, stellten sie fest, dass der Mann sich mit seiner eigenen Waffe erschossen hatte. Er war ein pensionierter Polizist, der gerade Witwer geworden war.

Was sich am Dienstag, 21. Oktober, in Torremolinos abspielte, gleicht dem Ablauf vieler anderer Zwangsräumungen, wenn auch in diesem Fall mit einem unerwarteten Ausgang. Die Beamten klopften an die Tür durch die Gitterstäbe des Sicherheitsgitters. Der Mann erschien auf der anderen Seite. Er trug nur seine Unterwäsche. Die Polizeibeamten erklärten ihm, dass er das Haus verlassen müsse, wie ihm zuvor mitgeteilt worden war, und fragten ihn, ob er seine Sachen gepackt habe.

Den befragten Quellen zufolge bat der Mann die Beamten um ein paar Sekunden, sich anzuziehen und seine Wohnung zu verlassen. Er schloss die Tür hinter sich und die Beamten blieben draußen, um seine Privatsphäre zu respektieren. Während sie vor der Tür warteten, hörten die Beamten ein Geräusch, das sie eher als einen Knall denn als einen Schuss interpretierten. Sie dachten, dass der Mann gestürzt sei.

Die Polizisten riefen seinen Namen, erhielten aber keine Antwort. Sie suchten nach einem Ort, von dem aus sie das Innere des Hauses beobachten konnten. Sie kletterten, so gut es ging, auf einen Stromkastn hoch und sahen von dort aus, dass der Mann im Bett lag. Da es sich möglicherweise um einen Notfall handelte, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in die Wohnung und alarmierten den Rettungsdienst.

Als die Beamten die Wohnung betraten, kamen sie ihm zu Hilfe, und erst als sie ihn umdrehten, sahen sie das Blut. Dann sahen sie die Waffe, eine kleine 22-Kaliber-Pistole. Der Mann hatte noch einen Funken Leben in sich, aber den Beamten war klar, dass die Wunde tödlich war. Obwohl er schnell abtransportiert wurde, starb er Stunden später im Regionalkrankenhaus von Málaga.

Um den Tatort nicht zu verunreinigen, alarmierte die örtliche Polizei sofort die Spezialisten der Mordkommission der Polizeistation von Torremolinos, die die Ermittlungen übernahmen. Alles deutet darauf hin, dass der Mann es geplant hatte, denn eine Stunde zuvor hatte er einer Nachbarin eine Tasche mit Dokumenten und einigen Habseligkeiten übergeben, damit sie diese wiederum seiner in Deutschland lebenden Tochter geben konnte.