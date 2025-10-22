Sur Deutsche

Das Haus, in dem der Achtzigjährige mehrere Jahrzehnte lang gelebt hatte. José Rodríguez Cámara
Verzweiflungstat

Deutscher erschießt sich in Torremolinos wegen bevorstehener Zwangsräumung

Der Mann wurde schwer verletzt in das Regionalkrankenhaus von Málaga evakuiert, wo er starb

María José Díaz Alcalá

Torremolinos

Mittwoch, 22. Oktober 2025

Der Achtzigjährige deutscher Herkunft, der sich am Dienstag in Torremolinos bei einer Zwangsräumung in den Kopf geschossen hat, ist im Regionalkrankenhaus von Málaga verstorben, wie diese Zeitung erfahren hat.

Der Vorfall ereignete sich in einer Wohnung im ersten Stock der Calle Murillo Bracho - in der Nähe des Kulturzentrums Pablo Ruiz Picasso -, in der der Mann nach Angaben von Nachbarn, die von seinen Zahlungsschwierigkeiten wussten, seit etwa vier Jahrzehnten lebte.

Es war etwa zwölf Uhr morgens, als Beamte der örtlichen Polizei und des Justizkomitees das Anwesen aufsuchten, um die Räumung durchzuführen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der ältere Mann nach eigenen Angaben versucht, sich das Leben zu nehmen.

Auch der Gesundheitsdienst begab sich in das Haus, um dem Achtzigjährigen zu helfen, der in seinem Heimatland offenbar als Polizist gearbeitet hatte, seit einigen Monaten verwitwet war und drei Kinder hatte.

Der Rettungsdienst 061 bestätigte, dass der Verletzte in ein Krankenhaus in der Stadt Málaga gebracht worden war. Später erfuhr diese Zeitung, dass der Mann in das Krankenhaus Carlos Haya eingeliefert worden war, wo die Ärzte jedoch nichts mehr für ihn tun konnten und er gegen Mittag starb.

