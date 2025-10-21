Bestürzung in Málagas Stadtteil El Molinillo: Mann lag offenbar mehrere Tage tot in seiner Wohnung

Polizei und Rettungsdienst vor dem Haus, das sich an der Ecke zwischen Calle Duque de Ricas und Calle Cruz del Molinillo befindet.

Der Verdacht der Nachbarn hat sich bestätigt: María José, den die meisten unter dem Namen Chema kannten, lag offenbar schon mehrere Tage tot in seiner Wohnung in der Calle Duque de Rivas 1 im Stadtteil El Molinillo in nächster Nähe des Zentrums von Málaga. Schon seit Tagen bemerkten die Nachbarn einen üblen Geruch, der aus der Wohnung kam, doch sie führten das auf den Hund zurück, der mit Chema in der Wohnung lebte und öfter alleine gelassen wurde.

Heute gegen 19 Uhr versuchte ein Nachbar seine Tür mit einer Karte zu öffnen, doch von Innen war ein Riegel vorgeschoben. Der Hund bellte, was er normalerweile nie tat, wenn sein Herrchen bei ihm war, so dass die Nachbarn das Schlimmste befürchteten.

Sie informierten die Ortspolizei, die wiederum die Feuerwehr verständigte, die über eine Leiter in die Wohnung von Chema stieg. Dort fanden sie ihn tot auf. Die Wohnung bot ein Bild der Verwüstung mit Tierexkrementen auf dem Boden und einer Menge von Unrat.

Weshalb er gestorben war, ist derzeit noch nicht bekannt, doch Nachbarn erklärten, das der Mann - Ende fünfzig oder Anfang sechzig - alkohol- und tablettenabhängig war. Chema galt unter seinen Nachbarn als ruhiger, unauffälliger Mann, der mit niemanden Probleme hatte. Gegen 21 Uhr kamen die Gerichsmediziner in das Haus und holten die Leiche ab.

