Heldenhafter Polizeieinsatz hat Selbstmord in Torre del Mar vermieden: «Wir haben ihn gehalten, als wäre es das Letzte auf der Welt»

María José Díaz Alcalá Vélez-Málaga Sonntag, 19. Oktober 2025

Es war sein erster Dienst nach seiner Rückkehr aus dem Gazastreifen, wo er sechs Monate lang im Auftrag der Europäischen Union tätig war. Der Anruf kam am Freitag gegen sieben Uhr morgens, um die Gesundheitsdienste zu unterstützen, die versuchten, einem Mann in den Dreißigern zu helfen, der sehr «aufgewühlt» war und vermutlich unter dem Einfluss einer narkotischen Substanz stand. Doch José Miguel Postigo, Unterinspektor der Brigade für Bürgersicherheit der Nationalen Polizeistation von Vélez-Málaga, hörte Stimmen im Hintergrund und sein Instinkt ließ ihn nicht im Stich: Er mobilisierte drei Streifen und rettete schließlich zusammen mit seinem Offizier das Leben des Bewohners von Torre del Mar, der, «völlig von Sinnen», rückwärts von seinem Balkon in einem zweiten Stockwerk sprang.

Er hockte auf dem Balkon und sagte unzusammenhängende Sätze. So fanden die Beamten den Mann, den sie mit Mühe und mit Hilfe von Nachbarn retten konnten. Er war «nicht zur Besinnung gekommen», aber sie beschlossen, ihn nicht mehr als anderthalb Meter entfernt zu lassen; die Höhe des Bodens betrug etwa zehn Meter. «Denken Sie nicht, dass ich springe», waren die letzten Worte, die er sagte, erinnert sich der Unterinspektor. Dann stellte er sich auf eine Bank und sprang rückwärts vom Balkon.

«In diesem Moment griff ich so schnell ich konnte nach ihm, packte ihn am Knöchel und hielt ihn zusammen mit Claudio fest, als wäre es das Letzte auf der Welt», erinnert sich José Miguel Postigo. Obwohl sie versuchten, ihn hochzuziehen und in Sicherheit zu bringen, begann er sich «sehr heftig» zu bewegen, was das Manöver unmöglich machte. Da mehr als die Hälfte seines Körpers und sein Kopf bereits nach unten hingen, erklärt der Polizeibeamte Claudio Silva, dass die einzige Alternative darin bestehe, die Nachbarn zu mobilisieren: «Ich bat sie, Matratzen, Kissen oder andere Gegenstände zu werfen, die den Sturz abfedern könnten».

«Mann war in keinem normalen Zustand»

Es dauerte 20 Minuten - für José Miguel und Claudio eine «Ewigkeit» -, bis die Nachbarschaft koordiniert eine Art gepolsterte Pyramide errichtete. Danach ließen sie ihn langsam los, damit der Sturz nicht so schwer sein würde. Der Patient konnte nicht nur sein Leben retten, sondern hat auch kein Trauma erlitten. «Es ist sehr befriedigend, denn diese Person befand sich in keinem normalen Zustand, und ihm eine zweite Chance zu geben, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen... das ist eine Freude», räumt Claudio ein.

Beide Polizisten haben Verletzungen erlitten. José Miguel brach sich einen Knochen in der Hand und Claudio erlitt eine Kompressionsneuropathie, d. h. er beschädigte einen Nerv in seinem Unterarm. Aber es hätte schlimmer kommen können, denn sie haben auch ihr Leben riskiert: «Wir sind ein Risiko eingegangen, denn das Geländer hätte nachgeben können, da es sich um ein Gebäude mit einer ziemlich alten Struktur handelt», so der Beamte.

Sie nehmen jedoch die Genugtuung eines heldenhaften Einsatzes und eine Lektion nach vielen Jahren im Dienst mit: die Bedeutung der Zusammenarbeit. «Weder meine Größe noch meine Kraft erlaubten es mir, ihn auf den Balkon zu bringen. Ohne die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und den Nachbarn, die gerade aufgewacht waren und sehr schnell aufstanden, wäre es unmöglich gewesen», meint José Miguel Postigo.