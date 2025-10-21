Sur Deutsche

Verzweiflungstat

Achtzigjähriger schießt sich in Torremolinos wegen Zwangsräumung selbst in den Kopf

Der Mann überlebte und wurde in ein Krankenhaus gebracht

María José Díaz Alcalá

Torremolinos

Dienstag, 21. Oktober 2025

Ein Mann in den 80ern hat sich am heutigen Dienstag in Torremolinos in den Kopf geschossen, als die Zwangsräumung seiner Wohnung vollstreckt werden sollte. Der ältere Mann überlebte und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall ereignete sich, als der Gerichtsvollzieher zu seiner Wohnung ging, um die Räumung durchzuführen, offenbar wegen Problemen mit der Zahlung der Hypothek.

Lokale Polizeibeamte und der Justizausschuss - bestehend aus dem diensthabenden Richter, dem Anwalt der Justizverwaltung und dem Gerichtsmediziner - begaben sich zu dem Haus, um die Räumung durchzuführen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der ältere Mann nach eigenen Angaben bereits versucht, sich das Leben zu nehmen.

Der Rettungsdienst kam ebenfalls zu dem Haus, um dem Achtzigjährigen zu helfen, der in ein Gesundheitszentrum gebracht wurde.

