Oberster Gerichtshof ebnet Weg für neues Einkaufszentrums im Gebäude Marymar in Benalmádena

Der Oberste Gerichtshof Spaniens hat das Projekt für den Bau eines Parkplatzes und eines Einkaufszentrums auf dem Gelände des Gebäudes Marymar in Benalmádena freigegeben. Die Richter der Verwaltungskammer des Obersten Gerichtshofs unter dem Vorsitz des ehemaligen Präsidenten des Obersten Gerichtshofs und des Generalrats der Justiz (CGPJ) Carlos Lesmes haben der Klage des Unternehmens aus Sevilla, Jardín de las Cigarreras, das diese Immobilie erworben hat, stattgegeben.

Der Oberste Gerichtshof hebt damit ein Urteil des Obersten Gerichtshofs von Andalusien, Ceuta und Melilla (TSJA) vom Februar 2023 auf und fordert diesen auf, seine Entscheidung zurückzunehmen, um andere rechtliche Fragen zu prüfen. Der Rechtsstreit basiert auf der Tatsache, dass das Marymar-Gebäude, ein ehemaliges Seniorenheim der Sozialstiftung Unicaja, sich auf einem öffentlichen Küstengebiet befindet. Dies führte zu einem Konflikt zwischen dem Umweltministerium und dem Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und nachhaltige Entwicklung, sodass die Angelegenheit sogar vor dem TSJA verhandelt wurde, weil das erstgenannte Ministerium das zweitgenannte verklagt hatte.

Standort oder erforderliche Dienstleistung

Für Grundstücke, die an die Küste angrenzen, legt das Küstengesetz in Artikel 25.2 fest, dass „in diesem Gebiet grundsätzlich nur Bauvorhaben, Anlagen und Aktivitäten zulässig sind, die aufgrund ihrer Art keinen anderen Standort haben können (...) oder die notwendige oder zweckmäßige Dienstleistungen erbringen«.

Der Oberste Gerichtshof von Andalusien, Ceuta und Melilla (TSJA) hat das Projekt des Unternehmens aus Sevilla zu Fall gebracht, da er der Ansicht war, dass die im Küstengesetz festgelegten Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein müssen, während der Oberste Gerichtshof in diesem Urteil, das als Rechtsprechungsgrundsatz gilt, festgestellt hat, dass es sich hier um „alternative« Bedingungen handelt. Das heißt, dass ein Projekt in der Küstenschutzzone durchgeführt werden kann, entweder weil es „keinen anderen Standort haben kann« oder weil es „notwendige oder zweckmäßige Dienstleistungen erbringt«, aber nicht unbedingt beide Bedingungen erfüllt sein müssen. Das Urteil des Obersten Gerichtshofs gibt nicht grünes Licht für das Projekt, sondern weist das andalusische Gericht an, die rechtlichen Fragen unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung neu zu bewerten.

Das Projekt schafft rund 2.500 Quadratmeter Freifläche und umfasst einen Platz und 200 Parkplätze.

Das Gebäude Marymar wurde von Jardín de las Cigarreras Ende Dezember 2023 von der Unicaja-Stiftung erworben, nachdem die Immobilie seit mehr als einem Jahrzehnt leer stand und ein Rechtsstreit zwischen der Küstenverwaltung und der Bank aus Málaga noch nicht endgültig vor Gericht geklärt war. Die Gruppe hatte zuvor von der Gemeinde Benalmádena eine Konzession für den Bau eines Parkplatzes mit mehr als zweihundert Stellplätzen in diesem Gebiet unter der alten N-340 erhalten und wollte mit dem Kauf des Grundstücks das Projekt durch ein Einkaufszentrum mit dem Namen Marymar Plaza ergänzen.

Die ehemalige Residenz hat eine bebaute Fläche von etwa 11.200 Quadratmetern, von denen 7.500 Quadratmeter auf den Meeresbereich entfallen. Das Projekt «Cigarreras Garden» macht etwa 2.500 Quadratmeter öffentliche Fläche frei und sieht einen Platz am Hang vor, um ein Gebäude zu errichten, das optisch über dem Meer zu schweben scheint.