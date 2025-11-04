Psychiatriepatient greift Frau auf dem Flur des Krankenhauses von Torremolinos an

María José Díaz Alcalá Torremolinos Dienstag, 4. November 2025 Teilen

Ein neuer Fall von Gewalt in einem Gesundheitszentrum. Ein Psychiatriepatient hat eine Frau im Hospital Marítimo in Torremolinos schwer angegriffen, indem er ihr ins Gesicht schlug, als sie mit einem Verwandten einen der Flure entlangging. Das Opfer musste aufgrund des Ausmaßes der erlittenen Verletzungen in die Universitätsklinik gebracht werden, während der mutmaßliche Angreifer in die Akutabteilung desselben Krankenhauses verlegt wurde.

Der wortlose Angriff ereignete sich am Montag, 27. Oktober, gegen zwei Uhr nachmittags, wie die Provinzpolizeistelle der Nationalpolizei, die für die Einleitung von Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls zuständig ist, gegenüber SUR bestätigte.

Der mutmaßliche Täter befand sich seit mehreren Wochen in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses von Torremolinos, wo die meisten Patienten, die dort aufgenommen werden (regelmäßig etwa dreißig), als in einer stabilen Phase befindlich eingestuft werden und in teilweise offenen Unterbringung aufgenommen sind.

Die Gewerkschaft Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) prangert jedoch an, dass die Fachleute seit Jahren auf die «Unzulänglichkeiten der Aufnahmekriterien» hinweisen, da die Nutzer sehr unterschiedliche Profile aufweisen, darunter auch solche, die, wie in diesem Fall, in die Akutabteilung des Clínico verlegt werden müssen.

«Es handelt sich nicht um Einzelfälle, sondern um eine gängige Praxis, die potenzielle Risiken für Arbeitnehmer und Nutzer sowie für die Qualität der Gesundheitsversorgung darstellt», kritisieren sie. Aus diesem Grund hat die Gewerkschaft die folgenden «Maßnahmen von der Leitung des Hospital Universitario Virgen de la Victoria gefordert, um die Sicherheit der Patienten und Nutzer zu gewährleisten»: eine Sicherheitsabtrennung in der Station 2, einem Bereich, den sie als «besonders gefährdet» bezeichnet; die Überarbeitung und korrekte Funktion der Anti-Panik-Knöpfe, die «derzeit in Notfallsituationen nicht reagieren», und eine Aufstockung des Sicherheitspersonals.

Vor einigen Monaten stellten die Mitarbeiter des Krankenhauses von Torremolinos bei einem psychisch kranken Patienten ein Messer sicher. Die CSIF erklärt, dass in diesem Fall der Verdacht besteht, dass der Benutzer die Waffe draußen erworben hat, weshalb er schließlich in die Akutabteilung der Klinik verlegt werden musste, wo er, wie sie kritisieren, «vom ersten Moment an hätte eingewiesen werden müssen».

Sie erinnern auch daran, dass es im Jahr 2022 zu einem Angriff auf zwei Mitarbeiter des Krankenhauses von Torremolinos kam, die ärztlich behandelt und vorübergehend arbeitsunfähig geschrieben werden mussten. Daraufhin sei die Sicherheit vorübergehend durch die Einstellung eines zusätzlichen Wachmanns verstärkt worden. Einige Monate später wurde er jedoch wieder abgezogen«.