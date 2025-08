Skatepark von Torremolinos bekommt ein Dach

José Rodríguez Cámara Torremolinos Mittwoch, 6. August 2025 Teilen

Torremolinos hat mit dem Bau des Daches des Skateparks neben dem städtischen Hallenbad begonnen, eine Infrastruktur, die im Gemeindehaushalt enthalten ist und deren Bau im März ausgeschrieben wurde, für ein Budget von mehr als 380.000 Euro.

Mit dieser Ausrüstung wird den Nutzern der Anlagen, mehr als 400 Skatern, gedient, wie Bürgermeisterin Margarita del Cid und der Stadtrat für Sport, Ramón Alcaide, betonten, die die seit dem 28. Juli laufenden Arbeiten besucht haben.

Die städtische Skateschule, die in diesem Gebäude untergebracht ist, hat 300 Skater, die regelmäßig auf dieser Bahn trainieren. Dazu kommen noch 100 Mitglieder des Skateclubs von Torremolinos, der während der gesamten Saison erfolgreich an wichtigen Sportveranstaltungen teilnimmt.

«Der Stadtrat für Sport und stellvertretende Bürgermeister, Ramón Alcaide, wusste, dass dieses Dach eine Priorität für diese Regierungsmannschaft war, eine Forderung der Skatevereine», sagte die Bürgermeisterin.

Was den Zeitplan betrifft, so sollen die Arbeiten in zwei Monaten abgeschlossen sein, so dass sie zu Beginn der Saison in Betrieb genommen werden können. «Diese Arbeiten werden es uns nicht nur ermöglichen, diese schattige Bahn zu nutzen, sondern auch vor Regen zu schützen, kurz gesagt, dass in Torremolinosbei jedem Wetter geskated werden kann», sagte Del Cid, die deutlich machte, dass die Regierungsmannschaft auf die Einhaltung der geplanten Zeiten achten wird.

Im Bereich des Sports ist die Sanierung des Pavillons San Francisco de Asís geplant, den die andalusische Landesregierung nach der Schließung des Kinderzentrums, in dem er sich befindet, an die Stadt abgetreten hat. Für dieses Projekt, das auch die Entfernung des Asbestzements auf den Dächern vorsieht, sind 1,1 Millionen Euro vorgesehen.