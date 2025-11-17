Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Der Yachthafen Puerto Marina. SUR
Leichenfund

Leiche eines 57-jährigen Mannes im Hafen Puerto Marina in Benalmádena gefunden

Ein Privatmann meldete um 8.45 Uhr, er habe auf Kai 3 des Sportkomplexes einen leblosen Körper im Wasser gesehen

Juan Cano

Benalmádena

Montag, 17. November 2025

Die staatlichen Sicherheitskräfte untersuchen die Umstände des Todes eines 57-jährigen Mannes, dessen Leiche am Sonntagmorgen im Hafen von Benalmádena gefunden wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden keine weiteren Einzelheiten zu den Umständen dieses Ereignisses bekannt gegeben.

Der Notruf 112-Andalusien erhielt um 8.45 Uhr den Anruf eines Bürgers, der einen leblosen Körper auf dem Kai 3 des Yachthafens Puerto Marina in Benalmádena entdeckte, der im Wasser trieb.

Der Notruf mobilisierte, die Guardia Civil, das Rote Kreuz, die Seenotrettung, die Nationalolizei und die Ortspolizei von Benalmádena.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wo der Wein die Zeit konserviert: die Antigua Casa de Guardia in Málaga
  2. 2 50. Todestag: Franco-Nostalgie in Spanien
  3. 3 100 Jahre deutsche Geschichte, eine rätselhafte Leiche und das Ende der RAF
  4. 4 Poetisch-märchenhafte Liebesgeschichte in luftiger Höhe - zwei Schaffnerinnen und die Magie des Kinos
  5. 5 Der legendäre Flamenco-Sänger der «alten Schule» Fosforito stirbt im Alter von 93 Jahren
  6. 6 Die Deutsche Schule feierte am den Martinstag mit einem Umzug in Marbella

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Leiche eines 57-jährigen Mannes im Hafen Puerto Marina in Benalmádena gefunden

Leiche eines 57-jährigen Mannes im Hafen Puerto Marina in Benalmádena gefunden