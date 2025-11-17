Leiche eines 57-jährigen Mannes im Hafen Puerto Marina in Benalmádena gefunden

Juan Cano Benalmádena Montag, 17. November 2025 Teilen

Die staatlichen Sicherheitskräfte untersuchen die Umstände des Todes eines 57-jährigen Mannes, dessen Leiche am Sonntagmorgen im Hafen von Benalmádena gefunden wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden keine weiteren Einzelheiten zu den Umständen dieses Ereignisses bekannt gegeben.

Der Notruf 112-Andalusien erhielt um 8.45 Uhr den Anruf eines Bürgers, der einen leblosen Körper auf dem Kai 3 des Yachthafens Puerto Marina in Benalmádena entdeckte, der im Wasser trieb.

Der Notruf mobilisierte, die Guardia Civil, das Rote Kreuz, die Seenotrettung, die Nationalolizei und die Ortspolizei von Benalmádena.