Vorbereitungen für die Weihnachts- und Neujahrsfeierlichkeiten in Torremolinos beginnen

Tony Bryant Torremolinos Montag, 27. Oktober 2025

Das Rathaus von Torremolinos hat die Bewerbungsfrist für verschiedene Aktivitäten an Weihnachten und Neujahr in der Stadt an der Costa del Sol eröffnet. Konkret geht es um Bewerbungen für die Teilnahme an der Cabalgata de Reyes (Umzug der Heiligen Drei Könige) und um die Zuteilung von Standplätzen für den Weihnachtsmarkt, der vom 5. Dezember bis zum 4. Januar 2026 auf dem Festplatz stattfindet. Verbände und Vereine, die an der Zuteilung von Ständen interessiert sind, können ihre Bewerbungen bis zum 6. November einreichen.

Bewerben können sich alle rechtmäßig konstituierten Verbände und Vereine, deren Satzung sie zum Betrieb eines Gaststättengewerbes berechtigt, sofern gegen sie kein Disziplinarverfahren bei der Gemeinde läuft und sie keine Schulden bei der Sozialversicherung, dem Finanzamt oder der Gemeinde selbst haben. Einrichtungen, Verbände oder Vereine, die derzeit Grundstücke auf dem Festplatz besitzen, kommen für diese Zuteilung nicht in Frage.

Vereine, die sich für eine Teilnahme als Helfer an den Festwagen des Dreikönigsumzugs am 5. Januar interessieren, müssen ihre Bewerbung bis zum 15. November einreichen.

Unternehmen, die mit einem eigenen Wagen teilnehmen möchten, müssen sich ebenfalls bis zum 15. November bewerben und Fotos des Wagens und des Zugfahrzeugs sowie Entwürfe und technische Spezifikationen einreichen. Die technischen Mitarbeiter der Abteilungen Veranstaltungen, Verkehr und örtliche Polizei werden die eingereichten Vorschläge bewerten.

Die technischen Spezifikationen und Vorschriften für diese Anwendungen sind erhältlich bei www.torremolinos.es