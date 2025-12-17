Sur Deutsche

Navarro, in einem Archivbild. sur
Sexuelle Übergriffe

Wegen sexueller Übergriffe angezeigter Ex-PSOE-Chef von Torremolinos lässt sich krankschreiben

Die PSOE plant, diese Woche den Vorstand zu bestimmen, der die Partei in Torremolinos führen wird, nachdem ihr Generalsekretär wegen sexueller Belästigung suspendiert wurde

Antonio M. Romero

Málaga

Mittwoch, 17. Dezember 2025

Antonio Navarro, der nach der Anzeige eines weiblichen Mitglieds wegen sexueller Belästigung von der PSOE ausgeschlossen wurde, hat sich bei der Provinzregierung, der er angehört, krankschreiben lassen und wird nicht an der ordentlichen Dezember-Plenarsitzung teilnehmen.

Navarro, der bis vor wenigen Tagen Vorsitzender der PSOE in Torremolinos war, wo er Mitglied des Stadtrats ist, hat vor einigen Tagen seine Beurlaubung von der Diputación (wo er in Teilzeit arbeitet und ein Jahresgehalt von 52.500 Euro erhält) aus medizinischen Gründen eingereicht.

Im Moment behält Navarro seinen Status als Stadtrat in Torremolinos und als Abgeordneter in der Provinzverwaltung bei und hat diese Ämter nicht abgegeben, wie es die PSOE seinerzeit von ihm verlangt hatte. Sollte er sie behalten wollen, müsste er beantragen, in die Gruppe der Fraktionslosen aufgenommen zu werden.

Die PSOE von Málaga beabsichtigt hingegen, in dieser Woche, wahrscheinlich am Freitag, auf der Sitzung ihres Provinzvorstands die Zusammensetzung des Vorstands zu beschließen, der die Partei in Torremolinos leiten wird, bis die interne Situation der Fraktion geklärt ist.

