PSOE-Chef von Torremolinos der sexuellen Belästigung beschuldigt: «Hatten Sie schon immer dieses Dekolleté?»

Alberto Gómez Donnerstag, 4. Dezember 2025

Eine Frau, die aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen anonym bleiben möchte, hat den Generalsekretär der PSOE-Partei in Torremolinos, Antonio Navarro, der sexuellen Belästigung beschuldigt. Die Beschwerdeführerin ist auch Mitglied der sozialistischen Partei. Ihr Fall wurde an die Abteilung für geschlechtsspezifische Gewalt der Staatsanwaltschaft der Provinz Málaga weitergeleitet. Die SUR nahm Kontakt zu Navarro auf, der die Vorwürfe bestritt.

Die den Justizbehörden vorgelegten Unterlagen enthalten einen Austausch von WhatsApp-Nachrichten. Laut den Nachrichten, die zunächst als kommunale Angelegenheiten getarnt waren, machte Navarro Bemerkungen sexueller Natur.

Einige der eindeutigsten Nachrichten stammen aus dem September 2021. Die Texte, die ursprünglich auf Spanisch verfasst waren, wurden für diesen Artikel so genau wie möglich übersetzt. Im Rahmen eines arbeitsbezogenen Gesprächs schreibt Navarro: «Geh mir nicht aus dem Weg, ich will dich anbaggern». Sie versucht, das Gespräch wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, indem sie darum bittet, dass das Gespräch bei den Prioritäten bleibt. Dem Material zufolge bleibt Navarro hartnäckig: «Ich weiß, wie ich deine Kopfschmerzen losbekomme».

Später fügt er hinzu: «Wie gemütlich wir es jetzt mit einem Glas Wein und einem Sofa hätten.» Die Frau beschwert sich, worauf Navarro antwortet: «Es ist nur so, dass Sie wirklich heiß sind.» Sie lenkt den Kommentar erneut ab, indem sie eine städtische Veranstaltung erwähnt, aber Minuten später kehrt er zum persönlichen Ton zurück: «Hattest du schon immer dieses Dekolleté?» «Ich habe vergessen, ein T-Shirt anzuziehen», sagt sie. Den übermittelten Nachrichten zufolge antwortet Navarro: «Selbst wenn du einen Rollkragenpullover tragen würdest, wärst du noch genauso heiß.»

Andere Diskussionen

Bei einer anderen Gelegenheit bittet Navarro laut dem in den eingereichten Unterlagen enthaltenen Gespräch um ein Gespräch. Sie antwortet: «Nicht jetzt. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich bereite das Essen vor und mache die Wäsche». Der Stadtrat besteht in diesem Moment nicht darauf, aber am nächsten Tag wirft er ihr vor: «Du hörst mir nicht zu». Die Beschwerdeführerin versucht erneut, das Gespräch wieder auf die Arbeit zu lenken. «Die Stadt ist ein Chaos», sagt sie. Dieses Muster (ihr Versuch, das Gespräch auf die Arbeit zu beziehen, während er den persönlichen Ton beibehält) wiederholt sich in den Nachrichten.

Die Anzeige der Frau gipfelt im Vorwurf der körperlichen Belästigung. Ihrer Darstellung zufolge berührte Navarro am 9. September 2021 ohne ihre Zustimmung ihr Gesäß: «Ich habe ihm das sofort vorgeworfen und ihn gewarnt, dass ich die Parteiführung informieren würde, wenn er so weitermacht», sagte sie der Staatsanwaltschaft.

Später, am 8. Juni, meldete die Beschwerdeführerin die Belästigung intern innerhalb der PSOE. Die Partei leitete eine Untersuchung ein und befragte die Frau sogar, aber seither wartet der Fall auf eine Lösung.

In der anschließenden WhatsApp-Konversation bezieht sich Navarro auf den Vorfall und schreibt: «Wenn du kannst, lass uns reden. Ich habe darauf bestanden, damit ich mich entschuldigen kann. Das ist auch etwas, womit ich lernen muss, umzugehen.» Als er keine Antwort erhält, fügt er hinzu: «Ruf mich an. Wenn du es nicht tust, werde ich weiter darauf bestehen.»

Dieser Austausch führt zu einer Reihe von Nachrichten, die von 19 Uhr bis 23.30 Uhr andauern. Den Unterlagen zufolge handelt es sich um etwa 50 Nachrichten, auf die sie nicht antwortet. In diesem fünfstündigen Monolog wechselt Navarro zwischen Entschuldigungen («Rufen Sie mich an. Ich baue oft Mist, das ist eine meiner größten Spezialitäten»), Warnungen («Verzeihen Sie mir, sonst drehe ich durch») und Äußerungen des Selbstmitleids («Ich bin ein Idiot»). In einer Nachricht deutet er sogar an, dass er vor ihrem Haus warten könnte: «Du musst den Müll rausbringen, oder? Ich meine ja nur.»

Seine Nachrichten enden mit: «Ich glaube nicht, dass ich heute viel schlafen werde. Ich sage das nur, falls du reden kannst.» Er gibt nicht auf, und die Nachrichten werden am nächsten Tag um 8 Uhr mit einem «Guten Morgen» fortgesetzt. Später, am Nachmittag, kehrt Navarro nach einem kurzen Austausch über berufliche Angelegenheiten zu einem persönlicheren Ton zurück: «Ich habe dir geschrieben, um zu wissen, wie es dir geht.» Sie antwortet kurz: «Gut. Und dir?» Er antwortet: «Jetzt besser, da ich weiß, dass es dir gut geht.» An einem anderen Tag passiert etwas Ähnliches: «Können Sie nicht reden?» Die Beschwerdeführerin antwortet: «Ich esse gerade zu Abend.»

Die Nachrichten kommen in den folgenden Tagen immer wieder: «Wenn du wütend bist, siehst du wirklich hübsch aus», sagt er. Dann werden sie direkter und drängender: «Ich würde es dir jetzt wirklich geben», «Ich hätte lieber ein Foto von dir», «Nettes Profilbild», «Warum bist du so heiß?», «Ich rasiere mich, nur für den Fall, dass du einen Moment der Schwäche hast.» Manchmal ignoriert sie ihn, manchmal lenkt sie das Thema wieder auf die Arbeit. Manchmal ist sie hartnäckig: «Darf ich dir eine persönliche Frage stellen?», fragt er einmal, worauf sie antwortet: «Wenn es eine von dir ist, nein.»

In einem anderen Moment scheint Navarro laut den übermittelten Nachrichten von ihrer Reaktion enttäuscht zu sein: «Komm schon. Ruf mich an. Ernsthaft... Es war ein Scherz. Gib mir eine Chance. Nimm den Hörer ab, damit ich dir etwas sagen kann, und dann werde ich dich nicht mehr belästigen. Ich fühle mich jetzt schrecklich. Ich liebe dich.» Sie versucht, sich aus der Affäre zu ziehen: «Ich rufe dich an, wenn wir angekommen sind.» Er besteht darauf: «Nur eine Minute und dann reden wir, wenn du willst.» Die Beschwerdeführerin erklärt: «Ich will im Zug nicht reden, es sei denn, es ist ein Notfall, was ich nicht glaube.» Er weigert sich, das «Nein» zu akzeptieren. «Aber warum wollen Sie nicht reden? Ich verstehe das nicht. Ruf mich an, bitte. Setz deine AirPods auf. Du weißt doch, dass ich das Beste für dich will, oder?»

In ihrer Beschwerde sagt die Frau, dass diese Nachrichten ihren «Seelenfrieden und ihr Sicherheitsgefühl ernsthaft beeinträchtigt» hätten und dass sie «unerträglichen Druck und sogar Angst» verursacht hätten, dass er vor ihrer Tür erscheinen könnte. Das der Staatsanwaltschaft vorgelegte Dokument beschreibt den Austausch als «Nachrichten sexuellen Inhalts, unerwünschte und unaufgeforderte Andeutungen und Vorschläge» in einem «einschüchternden, erniedrigenden und demütigenden» Umfeld.

Im Anschluss an die Meldung hat die Staatsanwaltschaft für geschlechtsspezifische Gewalt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um Informationen zu sammeln und zu entscheiden, ob eine förmliche Anzeige oder Anklage erhoben oder der Fall eingestellt werden soll.

SUR nahm Kontakt mit Navarro auf, der die Beschwerde als «politische Rache» bezeichnete. Der PSOE-Vorsitzende in Torremolinos sagte, die Anschuldigung sei «falsch». Was die WhatsApp-Nachrichten angeht, so hat er deren Herkunft weder bestätigt noch dementiert. «Es gibt nichts zu sagen. Es gibt kein Verbrechen», erklärte Navarro.