Ermittlungsverfahren eingeleitet

Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige gegen PSOE-Chef von Torremolinos wegen sexueller Belästigung

Die Beschwerdeführerin behauptet, sie habe «Nachrichten mit sexuellem Inhalt, Andeutungen und unerwünschte und ungewollte Vorschläge» erhalten

EP/SUR

Torremolinos

Freitag, 5. Dezember 2025

Die Staatsanwaltschaft für Gewalt gegen Frauen in Málaga hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, nachdem eine sozialistische Aktivistin Anzeige gegen den Generalsekretär der PSOE der Gemeinde Torremolinos in Málaga, Antonio Navarro, sexueller Belästigung erstattet hatte.

Im Allgemeinen handelt es sich bei vorgerichtlichen Verfahren bei der Staatsanwaltschaft um solche, die nach Eingang einer Anzeige eingeleitet werden, wie es hier der Fall ist, und bei denen es sich um vorbereitende Maßnahmen handelt, um erste Informationen zu sammeln und zu entscheiden, ob eine Anzeige oder eine Klage eingereicht wird oder ob das Verfahren eingestellt wird.

In diesem konkreten Fall heißt es in der eingereichten Beschwerde, dass die Beschwerdeführerin im letzten Quartal 2021 begann, «Nachrichten sexuellen Inhalts, Andeutungen und unerwünschte und unerwünschte Vorschläge» zu erhalten, die bei ihr «ein einschüchterndes, entwürdigendes und demütigendes Umfeld» erzeugten.

Sie berichtete von einer Reihe von Nachrichten, die am Arbeitsplatz «aber auch nachts und außerhalb der Arbeit» verschickt wurden, heißt es in dem Dokument, das darauf hinweist, dass dies «unerträglichen Druck und sogar Angst» erzeugte.

Für die Beschwerdeführerin könnten diese Tatsachen den Straftatbestand der sexuellen Belästigung, der Nötigung und der wiederholten Belästigung erfüllen; darüber hinaus könnten sie in ihrem Fall in den Rahmen der geschlechtsspezifischen Gewalt eingeordnet werden. Als diese Zeitung mit der Beschwerdeführerin Kontakt aufnahm, lehnte sie es ab, sich zu dieser Angelegenheit zu äußern.

