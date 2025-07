Die Immobilienpreise in Málaga steigen weiter und es gibt keine Anzeichen für eine Verlangsamung

Jesús Hinojosa Málaga Mittwoch, 9. Juli 2025 Compartir

Das Thermometer der Immobilienpreise in Málaga steigt weiter an. Dies spiegelt sich auch im jüngsten Preisbericht des Gutachters Gesvalt wider, der einen Durchschnittspreis von 2.839 Euro pro Quadratmeter für zum Verkauf stehende Immobilien in der Provinz Málaga ausweist. Das sind 14 Prozent mehr als im zweiten Quartal 2024 und 30 Prozent mehr als noch vor drei Jahren. Allein in den letzten drei Monaten sind die zum Verkauf stehenden Wohnungen in der Provinz um fast 5 Prozent teurer geworden. Und die Mieten liegen nicht weit dahinter.

Mit einem Anstieg von 5,4 Prozent in den Monaten April, Mai und Juni haben die Mietpreise in der Provinz nach Angaben von Gesvalt einen Durchschnittswert von 16,62 Euro pro Quadratmeter erreicht, was einem Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und 47 Prozent verglichen mit dem zweiten Quartal 2022 entspricht.

In Málaga Stadt ist die Situation identisch, mit einem Durchschnittskaufpreis von 2.851 Euro pro Quadratmeter für Immobilien (14 Prozent mehr als vor einem Jahr) und Mieten von 16,52 Euro pro Quadratmeter pro Monat (9 Prozent mehr als im Jahr 2024). Diese Zuwächse sind laut Gesvalt-Studie nicht nur in Málaga zu verzeichnen, sondern auch auf Teneriffa (15,4 Prozent Anstieg im Jahresvergleich), in Alicante (14,6 Prozent ), Valencia (14,2 Prozent ) und Madrid (15,8 Prozent ).

Auf Provinzebene ist Marbella mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.496 Euro nach wie vor der teuerste Ort, um sich eine Immobilie zuzulegen. Allerdings ist der Preisanstieg mit einem Plus von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert in Marbella der geringste unter den Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern. Bei den zum Verkauf stehenden Wohnungen liegt Fuengirola mit einem Preisanstieg von 19,5 Prozent verglichen mit 2024 vorn, wobei der Quadratmeterpreis inzwischen bei 2.707 Euro liegt.

Was die Mieten betrifft, so ist Marbella mit durchschnittlich 21,52 Euro pro Quadratmeter und Monat ebenfalls am teuersten, aber der höchste Anstieg bei den größeren Gemeinden Málagas wird in Vélez-Málaga verzeichnet, wo Mieten um 18,5 Prozent steigen und 8,75 Euro pro Quadratmeter und Monat erreichen.

Fuengirola verzeichnet den höchsten Preisanstieg bei den zum Verkauf stehenden Wohnungen und Vélez-Málaga den höchsten Anstieg bei den Mieten.

Mit einer zeitnahen Trendwende rechnet Gregorio Abril, Regionaldirektor für Andalusien und Extremadura bei Gesvalt, nicht. «Alles deutet darauf hin, dass die Verkaufs- und Mietpreise in der Stadt Málaga ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Die Konsolidierung einer Nachfrage, die das vorhandene Angebot bei weitem übersteigt, sowie die Attraktivität des Marktes von Málaga und das wachsende nationale und internationale Interesse an Wohnungen in der Region machen es schwierig, kurzfristig eine Korrektur zu erwarten», erklärte er.

Abril zufolge «sind die jüngsten Initiativen zur Erhöhung des Angebots an subventionierten und erschwinglichen Wohnungen zwar eine positive Entwicklung, doch werden sie sich in diesem Jahr nur allmählich und in begrenztem Umfang auswirken, so dass der Druck auf die Preise hoch bleiben wird».