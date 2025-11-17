Neuer Raum über die Seefahrt im städtischen Museum von Estepona eröffnet

Emma Pérez-Romera Estepona Montag, 17. November 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Estepona hat einen neuen Museumsbereich namens Museo del Mar (Meeresmuseum) eröffnet, der dem Dezernat für historisches Erbe und städtische Museen untersteht und die enge Beziehung zwischen Mensch und Meer würdigt.

95 Prozent der ausgestellten Sammlung sind Werke des aus Málaga stammenden Seemanns Miguel López Mateo (El Bulto, 1939-2013), der aus einer Familie von Fischern und Tauchern stammt und schon als Kind eine große Leidenschaft für das Meer entwickelte, indem er professionell auf Fischereibooten, Schleppern und Handelsschiffen segelte.

Seine Heirat mit Henrietta D'Hont, gebürtig aus Antwerpen (Belgien), veranlasste ihn, nicht mehr zur See zu fahren, ein Versprechen, das er bis zu seinem Tod einhielt. Stattdessen widmete er sich 70 Jahre lang der Bergung und Restaurierung alter Schiffsausrüstungen. Seine Sammlung ist eine der umfassendsten, mit allen Arten von Werkzeugen und Modellen, Fischereisystemen und allem, was mit der Kultur und dem Beruf des Seemanns zu tun hat.

«Es handelt sich nicht um eine Spende, sondern um eine Leihgabe an die Stadtverwaltung von Estepona, und ich bin glücklich und bewegt für meinen Vater und dankbar gegenüber dem Bürgermeister von Estepona, der mir gegenüber sehr offen und freundlich war, damit diese Ausstellung auch in dieser Stadt gezeigt werden kann, die ebenfalls eine enge Verbindung zum Meer und eine lange Seefahrertradition hat», erklärte sein Sohn, Dirk López D'Hont.

«Ich denke, es ist auch der richtige Ort für diese ganze Familiensammlung, die mein Vater in 70 Jahren aufgebaut hat», sagte er. «Mein Vater wäre heute sehr glücklich, hier alles zu sehen, was er liebte, und wir werden versuchen, diese Reise Wirklichkeit werden zu lassen.»

Der Bürgermeister von Estepona, José María García Urbano, wies seinerseits darauf hin, dass «dieser Raum nun für die Öffentlichkeit zugänglich ist und einen klaren pädagogischen, informativen und emotionalen Auftrag hat. Anhand der Sammlung können die Besucher nicht nur erfahren, wie die Menschen segelten, sondern auch, warum sie es taten, denn jedes ausgestellte Objekt erzählt eine Geschichte von Erfindungsreichtum, Überleben, Erforschung und Tradition».

Juwelen der Seefahrtsgeschichte

Von einem Logbuch aus dem Jahr 1876 mit einer originalen Kompassrose, einem Schiffstelegrafen aus dem späten 19. Jahrhundert, der dem der Titanic ähnelt und das einzige bekannte Exemplar mit Inschriften in spanischer Sprache ist, über ein Grafometer aus dem 18. Jahrhundert, das von Claud Langlois signiert wurde, bis hin zum Logbuch des Dampfers Joaquín Mumbrú, der 1917 von einem deutschen U-Boot versenkt wurde.

Die Sammlung umfasst auch antike Taucheranzüge, Modelle, Schiffsmaschinen aus dem 19. Jahrhundert, Ruder, jahrhundertealte Netze, Lampen und viele andere nautische Instrumente und ist auch eine Hommage an die Konservenfabrikantinnen von Estepona, ein mit dem Meer verbundenes Gewerbe, das heute in der Stadt verschwunden ist.

Ein barrierefreier, inklusiver und multidisziplinärer Ort für alle Altersgruppen, Schüler, Forscher, Touristen und Familien, der in den kommenden Monaten um audiovisuelles Material und einen immersiven Meeresbodenraum erweitert wird, dessen Einrichtung bereits im Gange ist.