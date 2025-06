Flughafen von Málaga beginnt mit nächtlichen Zugangskontrollen gegen Obdachlose

Ignacio Lillo Málaga Dienstag, 3. Juni 2025 Compartir

Die spanische Flughafenbetreibergesellschaft Aena hat mit Kontrollen begonnen angesichts der wachsenden Zahl an Obdachlosen, die auf dem Flughafen von Málaga übernachten. Die Kontrollen haben am gestrigen Montag begonnen. Zwischen 23 und 4 Uhr haben nur noch das Personal, die Passagiere mit Bordkarten und ihre Begleiter Zugang zu den Terminals. Dies wurde von Aena-Quellen bestätigt, die klarstellten, dass die Maßnahmen auf allen H24-Flughäfen (d.h. Flughäfen, die rund um die Uhr in Betrieb sind) ergriffen wurden, wie Barcelona, Palma de Mallorca und Alicante, um nur einige zu nennen. Aber auch an anderen Flughäfen, die zwar nicht in diese Kategorie fallen, aber ein hohes Passagieraufkommen haben (z. B. Sevilla) wurde mit den nächtlichen Kontrollen begonnen.

Die Flughafenleitung hat eine Mitteilung an ihre Mitarbeiter verschickt, in der sie darauf hinweist, dass der Zugang auf Passagiere mit Bordkarten für denselben oder den folgenden Tag sowie auf diejenigen beschränkt wird, die ihre Anwesenheit sonstwie rechtfertigen können, etwa für den Vertragsabschluss für eine Mietwagen.

Obdachlose auf dem Flughafen auf dem Vormarsch

Auf diese Weise soll die Zahl der Obdachlosen, die in den Terminals übernachten, eingedämmt werden. Die Zahl der Obdachlosen nimmt zu und verursacht Probleme in Bezug auf die Hygiene und das Zusammenleben mit den anderen Anwesenden. Häufit kommt es zu Problemen mit dem Personal in den Bars und Cafeterias, in denen die Obdachlosen in der Regel Unterschlupf suchen. Und auch mit den Reisenden, die gelegentlich von Diebstählen und Übergriffen berichtet haben. Die verschiedenen Quellen sind sich nicht einig über die Zahl dieser Personen, die im Durchschnitt auf dem Boden der Terminals schlafen. Die Vertretung der Zentralregierung in Málaga spricht von 30 Personen pro Nacht, die Gewerkschaften von 70.

Nach den neuesten Statistiken der Stadtverwaltung von Málaga schlafen jede Nacht etwa 220 Personen auf den Straßen der Hauptstadt. Wenn man berücksichtigt, dass im Durchschnitt etwa 50 Obdachlose am Flughafen übernachten, bedeutet dies, dass dort ein Viertel aller nicht in Herbergen schlafenden Obdachlosen von Málaga dort Zuflucht suchen.