Bewaffneter Überfall auf einen Aldi-Supermarkt in Cártama

Irene Quirante Cártama Dienstag, 8. Juli 2025

Ein bewaffneter Raubüberfall ist am gestrigen Montag auf den Aldi-Supermarkt in Cártama verübt worden. Die Täter, ein Mann und eine Frau, die beide Sturmhauben trugen und mit großen Messern bewaffnet waren, konnten mit Geld entkommen, wobei nicht bekannt ist, wie hoch die Beute war.

Der Vorfall ereignete sich wenige Minuten nach neun Uhr abends in dem Supermarkt in der Avenida de los Juegos Olímpicos, in der Nähe der A-7057 in Cártama Estación. Mehrere Personen schlugen Alarm und gaben an, dass zwei vermummte Personen mit großen Messern bewaffnet in den Supermarkt gestürmt waren. Nachdem sie das Geld aus den Kassen genommen hatten, flüchteten sie aus dem Gebäude und hinterließen eine Spur von Geldscheinen, die auf dem Boden verstreut waren.

Die Nationalpolizei hat die Ermittungen zu dem Fall aufgenommen. Ersten Angaben zufolge könnte die beiden mit anderen Überfällen in Verbindung stehen, die sich in den Gemeiden Cártama und Coín ereignet haben.