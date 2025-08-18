Inlandstourismus in Andalusien wächst um 5,6 Prozent

Pilar Martínez Málaga Montag, 18. August 2025 Teilen

Der Tourismus im Hinterland von Andalusien erfreut sich einer guten Gesundheit und hat das Niveau von vor der Pandemie erreicht, nachdem er im Jahr 2024 um 5,6 Prozent auf über 6,8 Millionen Touristen angestiegen ist. Dies geht aus dem Bericht von der Gesellschaft für Tourismus und Sport in Andalusien hervor, der auf einer Umfrage des Instituts für Statistik und Kartographie Andalusiens (IECA) zur Situation des Tourismus basiert. Aus dieser Studie geht hervor, dass der Inlandstourismus etwa 20 Prozent der in der Region empfangenen Reisenden ausmacht.

Arturo Bernal, Minister für Tourismus der Junta de Andalucía, betont, dass die Region anhand dieser Daten weiterhin als touristische Referenz gilt: «Andalusien festigt ein nachhaltiges Tourismusmodell, das die Einwohner und die natürliche Umgebung respektiert. Diese Branche ist entscheidend für die Wiederbelebung des Landesinneren. Diese Zahlen bestätigen den Sektor als eine der großen Triebkräfte der andalusischen Wirtschaft, mit dem Potenzial, Arbeitsplätze zu schaffen, die Landflucht zu verhindern und zur Entwicklung der Region beizutragen.»

«Der Tourist ist der Protagonist dieses anhaltenden Wachstums und des Wandels, den Andalusien durchmacht.» Dabei ist das Profil der Reisenden überwiegend spanisch und größtenteils andalusisch. So sind 46 Prozent der Besucher Andalusier, 29,9 Prozent stammen aus anderen Teilen Spaniens und 24,1 Prozent aus dem Ausland.

Laut den Angaben im Bericht ist der Aufenthalt der Touristen im Landesinneren im Durchschnitt 4,4 Tage lang, mit durchschnittlichen Tagesausgaben von 81,86 Euro. Dies bedeutet einen Anstieg von fast 29,5 Prozent im Vergleich zu 2019. Was die Konsumgewohnheiten betrifft, so sind Hotels die am häufigsten gewählte Unterkunft, und zwar von 60,3 Prozent der Besucher.

Im Vordergrund der Aktivitäten, die diese Touristen während ihres Aufenthalts unternehmen, stehen kulturelle Besuche, gastronomische Aktivitäten und die Entdeckung von Naturgebieten. Die Reisenden bewerten ihren Besuch in Andalusien mit 9,1 von 10 Punkten und bleiben der Region zu 45,6 Prozent treu.