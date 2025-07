Die Oper kehrt nach 25 Jahren nach Antequera zurück: Bellini meets Stierkampfarena

Paco Griñán Antequera Mittwoch, 9. Juli 2025 | Actualizado 11:55h. Compartir

Am Freitag, 18. Juli, kehrt der Belcanto mit «La Sonnambula», einem der wichtigsten Werke von Vincenzo Bellini, nach Antequera zurück, und zwar auf einer einzigartigen Bühne: der Stierkampfarena der Stadt. Der Klassiker präsentiert sich mit internationaler Besetzung, angeführt von der griechisch-schottischen Sopranistin Annie Fassea und dem US-amerikanischen Tenor Gabe Clarke. Dabei trägt das Ereignis stolz auch das Etikett «ländlich», denn die Oper kommt auf Initiative des gemeinnützigen Kulturzentrums Ras de Terra ins Hinterland von Málaga.

Es ist ein Event, das mit der Stierkampfarena einen ganz besonderen Schauplatz zu bieten hat, der die übliche Kapazität dieser Aufführung auf fast 2.900 Zuschauer verdoppelt. Vor nunmehr einem Vierteljahrhundert hatte die Plaza de Toros schon einmal als außergewöhnliches Szenario gedient: Damals wurden Versionen von «Carmen» und «Don Juan» unter Regie von Salvador Távora aufgeführt.

Über den bevorstehenden Opernabend sagt Juan Urquiola, Unternehmer und Mitveranstalter von Ras de Terra: «Die Sänger sind von der Aufführung in der Stierkampfarena fasziniert und aufgeregt, da es sich um einen besonderen Ort handelt, an dem sie noch nie gesungen haben. Ein Ort, der auch an einzigartige Bühnen wie die Arena in Verona erinnert.« Die Stierkampfarena von Antequera werde zweifellos ein einmaliges Szenario für die leidenschaftliche Liebesgeschichte von Bellini bieten. Es sei eine »besondere Kulisse« und ein »überzeugendes Konzept«, versicherte Urquiola.

Die Hauptfiguren dieser Liebes- und Sagengeschichte sind Amina und Elvino, zwei junge Menschen, die heiraten wollen, aber mit den Verstrickungen von Lisa, der ehemaligen Partnerin des Bräutigams, konfrontiert werden, die alles tun wird, um die Ehe zu verhindern. Hinzu kommt der titelgebende Somnambulismus der Protagonistin, gesungen von der aufstrebenden Sopranistin Annie Fassea, die noch dieses Jahr auch ihr Debüt auf der Bühne des Royal Opera House Covent Garden in London geben wird. «Sie ist eine 'Callas', eine zarte Künstlerin, die einen überrascht, wenn sie singt, weil man sich fragt, wie es möglich ist, dass diese Stimme aus diesem Körper kommt», sagt Mónica Sánchez-Robles, Mitveranstalterin von Ras de Terra. Weiter sagt sie: «Wir wollen keine Überraschungen verraten, aber wir können vorwegnehmen, dass die Bühne das Dach des Platzes nutzen wird, weil wir diese einzigartige Architektur in die Inszenierung einbeziehen wollten».

Engagement für Lokales

Mehr als achtzig Personen sind an dieser Inszenierung beteiligt. Die musikalische Leitung obliegt Juan Pablo Valencia-Heredia, Regie führt William Costabile Cisco. Zu hören sind das Orchester Ras de Terra und der Kammerchor aus Extremadura. «Wir setzen immer auf die lokale Industrie, denn das ist die Philosophie des Projekts. Wir machen alles selbst, von der Gestaltung des Bühnenbilds über die Bestuhlung bis hin zum Verkauf der Eintrittskarten», erklären die Veranstalter.

Die Stierkampfarena wird zur einzigartigen Bühne für «La sonnambula».

«Wir versuchen nicht nur, den Belcanto in die Stadt und die Dörfer der gesamten Region zu bringen, die normalerweise keinen Zugang zu dieser Art von Programm haben, sondern auch Musikliebhaber, die in der Provinz leben oder im Urlaub sind, davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, nach Antequera zu kommen, um eine Oper mit Stil zu genießen», erklären die Verantwortlichen von Ras de Terra.

Die Eintrittskarten kosten zwischen 30 und 75 Euro und sind online erhältlich über die Website der Organisatoren https://www.rasdeterra.com/.