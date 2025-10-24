PSOE von Alhaurín de la Torre fordert eine Senkung der Grundsteuer zum Ausgleich der Abfallgebühr

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Freitag, 24. Oktober 2025 | Actualizado 13:14h. Teilen

Die Änderung der Steuerverordnung zur Regelung der Gebühr für die Hausmüllentsorgung in Alhaurín de la Torre, die zur Erhebung einer neuen Steuer für Unternehmen, Selbstständige und Privatpersonen geführt hat, indem diese Steuerpflicht von der Wasserrechnung getrennt wurde, wie es bis zu diesem Jahr der Fall war, hat zu Belastungen geführt, die in einigen Fällen 913 Euro pro Quartal betragen, was 3.652 Euro pro Jahr ausmacht und bei vielen Unternehmen in der Gemeinde für Unmut sorgt.

Die Sammlung dieser Rechnung ist jedoch keine Ausnahme in dieser Gemeinde, da die lokalen Verwaltungen verpflichtet sind, das Gesetz 7/2022 vom 8. April über Abfälle und kontaminierte Böden für eine Kreislaufwirtschaft einzuhalten, das von der Zentralregierung in Umsetzung der Richtlinien der Europäischen Union verabschiedet wurde.

Die Erhebung dieser Gebühr ist jedoch keine Ausnahme in dieser Gemeinde, da es sich um eine Verpflichtung für die lokalen Verwaltungen handelt, mit der sie das Gesetz 7/2022 vom 8. April über Abfälle und kontaminierte Böden für eine Kreislaufwirtschaft erfüllen, das von der Zentralregierung in Umsetzung der Richtlinien der Europäischen Union verabschiedet wurde.

Der Unterschied im Fall von Alhaurín de la Torre ist zum einen der Zeitplan für das Inkrafttreten der Steuer ab Januar 2025, im Gegensatz zu anderen Gemeinden, und zum anderen das Berechnungssystem, das auf den Daten der in der Steuer für Wirtschaftstätigkeiten (IAE) registrierten Personen und den Quadratmetern der mit dem Eigentümer verbundenen Räumlichkeiten basiert. Auf diese Weise wurden sieben Abfallerzeugungsgruppen und acht Flächenklassen festgesetzt.

Die Kombination beider Werte bestimmt die resultierende Gebühr. Bei Wohnimmobilien gibt es einen festen vierteljährlichen Beitrag von 7,75 Euro und einen variablen Beitrag (ebenfalls pro Quartal), der sich aus der Multiplikation eines Satzes von 0,0002938 mit dem Katasterwert des steuerpflichtigen Objekts ergibt. Dieses Berechnungsmodell ermöglicht es beispielsweise, Taxifahrer, die nicht in einem Gebäude arbeiten, von der Zahlung zu befreien, obwohl sie für die Gewerbesteuer (IAE) angemeldet sind. In Torremolinos wurde beispielsweise beschlossen, die Zahl derjenigen, die für die Erzeugung von Industrieabfällen zahlen, zu erhöhen und Eigentümer von Ferienwohnungen einzubeziehen, um so die Einnahmen der Gemeindekasse in diesem Geschäftsjahr um etwa eine Million Euro zu steigern.

In Rincón de la Victoria wirkt sich die Anwendung der staatlichen Vorschrift auf den Jahresdurchschnittssatz für Wohnimmobilien aus, der von 103,24 Euro auf 162,47 Euro steigt. Bei Gewerbeimmobilien steigt der Satz von 277,21 Euro auf 404,35 Euro. Die Objekte, die jetzt am meisten zahlen, sind frei stehende Einfamilienhäuser, bei denen der Betrag von 153,70 Euro pro Jahr auf 216,80 Euro steigt. Geschäfte müssen nun statt 145,22 Euro pro Jahr 248,76 Euro zahlen.

Angesichts dieser Situation hat der Sprecher der PSOE in Alhaurín de la Torre, David Márquez, den Bürgermeister der Gemeinde, Joaquín Villanova, aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, damit sich die „Abfalllsteuer» nicht direkt auf die Geldbörsen der Einwohner auswirkt. „Andere Bürgermeister, darunter auch Bürgermeister von Estepona, José María Urbano (PP) oder der Stadtrat von Fuenlabrada, der als erster diese Maßnahme ergriffen hat, gleichen die Erhöhung der Abfallgebühr beispielsweise durch Ermäßigungen bei der Grundsteuer oder anderen kommunalen Abgaben aus. Das heißt, alles, was auf der einen Seite erhöht wird, wird auf der anderen Seite wieder gesenkt, sodass diese Gebührenerhöhung, durch die viele Anwohner bis zu dreimal so viel bezahlen müssen wie bisher, sich nicht auf ihren Geldbeutel auswirkt«, erklärte Márquez.

«Es ist richtig, dass die Müllabfuhr nicht defizitär sein darf. Aber es ist Sache jeder Gemeinde, diese Vorschriften nach den von ihr aufgestellten Kriterien anzuwenden, und es gibt Gemeinden, die diese Erhöhung nicht vorgenommen haben, wie Herr Villanova es getan hat», sagte er.

Márquez erinnerte daran, dass das Regierungsteam der PP eine 60-prozentige Erhöhung der vierteljährlichen Quote und eine 31-prozentige Erhöhung des variablen Teils beantragt hat. Dazu müsse man, so Márquez, «etwas hinzufügen, was die Europäische Union so nicht festgelegt hat»: Im Jahr 2023, nach den Kommunalwahlen, erhöhte der Bürgermeister vier kommunale Steuern: die Grundsteuer (IBI), die Abfallsteuer, die Steuer auf die Wertsteigerung städtischer Grundstücke (plusvalía) und die Steuer auf Bauten, Anlagen und Arbeiten (ICIO).