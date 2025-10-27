«Furchtbare» Fliegenplage stört das tägliche Leben im Viertel El Sexmo in Cártama

Julio J. Portabales Cártama Montag, 27. Oktober 2025 Teilen

In dem Viertel El Sexmo in Cártama leiden die Anwohner seit mehreren Wochen unter einer Fliegenplage. Sie argumentieren, dass die Insekten in Wohnungen, Geschäfte und öffentliche Räume eingedrungen sind und gesundheitliche Probleme und eine unerträgliche Atmosphäre verursacht haben. Davon betroffen sind auch die Schule in der Gegend und Gaststätten, die gezwungen war, die Tische der Terrassen wegzuräumen, weil sie nicht in der Lage waren, die Kunden unter minimalen hygienischen Bedingungen zu bedienen.

Chesco Serrano ist einer der betroffenen Bewohner dieses Viertels. Obwohl er einräumt, dass «sich die Situation in der letzten Woche beruhigt hat», hatten sie einen komplizierten Monat aufgrund dieser Fliegeninvasion. «Mein jüngster Sohn, der noch zur Schule geht, sagte mir: 'Papa, wir haben einen Wettbewerb veranstaltet, wer die meisten Fliegen fangen und töten kann'», erzählt er.

Serrano bestätigt auch, dass sowohl die Geschäfte in der Gegend als auch die Nachbarn im Allgemeinen sehr verärgert über diese Situation sind, die er als ungewöhnlich beschreibt: «Man lässt das Fenster für eine Sekunde offen und 20 Fliegen kommen ins Haus. Es war furchtbar.»

Vergrößern Eine der Terrassen in dem Viertel letzte Woche. SUR

Das Rathaus seinerseits vermutet, dass es sich um eine «Insektenwolke» handelt, die vom Land kommt, ein natürliches Phänomen, das das Viertel wie eine «Bienenwabe» erreicht hat. Es wies auch auf den Einfluss der Witterungsbedingungen hin, da die für diese Jahreszeit ungewöhnliche Hitze die Vermehrung der Larven und die Anwesenheit von Fliegen in ungewöhnlicher Zahl begünstigen könnte. Die Gemeindeverwaltung erinnerte daran, dass in ländlichen Gebieten derartige Situationen genauso auftreten können wie bei den Stechmücken im Sommer.

Der Bürgermeister von Cártama, Jorge Gallardo, bestätigte gegenüber SUR, dass das Rathaus bereits erste Schritte unternommen hat, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. In der Umgebung der Schule wurden Köder ausgelegt und über das Wochenende Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt, um die Präsenz der Insekten zu verringern.

Ihm zufolge «scheint es jetzt weniger Fliegen zu geben» und die Situation beginne sich zu verbessern. Gallardo fügte hinzu, dass bisher kein eindeutiger Schwerpunkt der Vermehrung festgestellt werden konnte. Sollte sich das Problem jedoch über einen längeren Zeitraum hinziehen, «werden wir untersuchen müssen, ob es eine große Brutstätte der Larven oder eine spezifische Ursache gibt».

Rathaus will die Entwicklung verfolgen

Der Bürgermeister betonte, dass das Rathaus «die Entwicklungen aufmerksam verfolgen» und «je nach den Ereignissen» handeln werde, wobei er sagte, dass es nicht immer möglich sei, angesichts dieser Art von Naturphänomenen sofort zu handeln. Er bittet auch um die Mithilfe der Nachbarn, um zu vermeiden, dass in Terrassen oder Gärten Behälter mit Wasser stehen, die das Auftreten von Insekten begünstigen könnten. Gallardo wies darauf hin, dass «Fliegen Schatten und Schutz vor der Hitze suchen» und dass es normal ist, dass sie sich auf der Suche nach kühleren Räumen Häusern nähern, insbesondere in einer ländlichen Umgebung wie El Sexmo.

Die Volkspartei PP von Cártama hat ihrerseits ein förmliches Schreiben an das Rathaus gerichtet, in dem sie sofortige und wirksame Maßnahmen fordert, um der Plage ein Ende zu setzen. Der Sprecher der Volkspartei, Pedro Pardo, bezeichnete die Situation als «unhaltbar» und warnte, dass das Problem mit Mängeln im Abwassersystem oder unkontrollierten Ablagerungen zusammenhängen könnte, weshalb er eine dringende Untersuchung forderte. «Wir können angesichts eines Problems, das die öffentliche Gesundheit und das Wohlergehen von Hunderten von Familien direkt betrifft, nicht wegsehen. Der Stadtrat muss unverzüglich handeln, um die Ursache des Problems zu beseitigen», sagte Pardo.

Die PP hat außerdem gefordert, dass die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen im gesamten Viertel verstärkt werden und dass die Anwohner auf transparente Weise über die durchgeführten Maßnahmen informiert werden. «Die Bewohner von El Sexmo verdienen jetzt eine Antwort und Lösungen», betonte die kommunale Fraktion. Darüber hinaus hat die Fraktion ihre Entschlossenheit bekräftigt, die mangelnde Aufmerksamkeit und die fehlenden Mittel in den Stadtvierteln der Gemeinde weiterhin anzuprangern und Präventivmaßnahmen zu fordern, damit sich solche Situationen in Zukunft nicht wiederholen.