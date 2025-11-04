Sur Deutsche

Leichenfund

Leiche eines Mannes mit Anzeichen von Gewalteinwirkung in Alpandeire bei Ronda aufgefunden

Mann wurde in einem Straßengraben entdeckt

María José Díaz Alcalá

Alpandeire

Dienstag, 4. November 2025

Die Guardia Civil ermittelt in einem neuen Leichenfund: Die Leiche eines Mannes wurde am Sonntag neben einer Straßen in Alpandeire in der Serrania de Ronda entdeckt. Bei ihrer Ankunft fanden die Beamten die Leiche in einem Graben mit offensichtlichen Zeichen von Gewalteinwirkung

Der Justizausschuss traf ebenfalls am Tatort ein und entfernte den Leichnam, um ihn anschließend in das Institut für Rechtsmedizin (IML) in Málaga zu überführen.

Es sei daran erinnert, dass die Guardia Civil auch den Fund einer weiteren Leiche untersuchen, die am Montag gegen Mittag am Kai der Tankstelle Puerto Banús in Marbella abgelegt wurde. Laut den verschiedenen Quellen, die diese Zeitung konsultiert hat, wurde der Verstorbene von den Insassen eines halbstarren Bootes, die noch am Leben waren, dort deponiert. Als das medizinische Personal eintraf, war der noch nicht identifizierte Mann jedoch bereits tot.

Fast zur gleichen Zeit wurde die Guardia Civil gestern über den Fund einer weiteren Leiche im Meer, in der Nähe eines felsigen Wellenbrechers am Strand von Mezquitilla in Algarrobo, informiert. Soweit diese Zeitung in Erfahrung bringen konnte, handelt es sich um eine Frau ausländischer Herkunft.

