Mann stirbt bei Unfall in Cártama

Ein 36-jähriger Mann ist am späten Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf dem Gemeindegebiet von Cártama gestorben, nachdem sein Auto einen hundert Meter tiefen Abhang hinabgestürzt war. Der Unfall ereignete sich um 22.07 Uhr in einem als Peral-Bach bekannten Landschaftsgebiet, als ein Zeuge die Leitstelle alarmierte, dass ein Auto von der Straße abgekommen und einen Abhang hinunter in ein schwer zugängliches Gewässer gestürzt sei.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.07 Uhr in einer als Arroyo del Peral bekannten Zone. Ein Zeuge tätigte den Notruf, der sofort den Rettungsdienst, die Guardia Civil, die Ortspolizei und die Provinzfeuerwehr in Málaga zum Unglücksort entsandte. Die Einsatzkräfte fanden die Leiches des Mannes außerhalb seines Autos, weshalb davon ausgegangen wird, dass er ohne Sicherheitsgurt gefahren war.

Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Es scheint, dass das Auto gegen die Leitplanke durchbrochen hatte und daraufhin den Abhang hinabgestürzt war. Der Mann wohnte in Cártama und hatte dort Familie, so die Angaben der Ortspolizei.