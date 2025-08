Sechs Brände innerhalb von zwei Wochen in Teba - mutmaßlicher Feuerteufel festgenommen

Julio J. Portabales Teba Mittwoch, 6. August 2025 Teilen

In der Gemeinde Teba im Norden der Provinz Málaga herrschen nach sechs Bränden in weniger als zwei Wochen seit dem 19. Juli angespannte Zeiten. Alle wurden offenbar von ein und derselben Person gelegt und befanden sich in den Hügeln rund um das Stadtzentrum, was bei den Anwohnern Besorgnis ausgelöst hat. Die Behörden sind der Ansicht, dass die Brände darauf abzielen, Angst und sozialen Alarm in der Gemeinde zu erzeugen, auch wenn sie betonen, dass die Situation dank der raschen Reaktion der Anwohner und der Feuerwehr unter Kontrolle ist.

«Wir sind sicher, dass jemand versucht, Panik zu säen», erklärte Tebas Bürgermeister Cristóbal Corral. Die Brände haben nur Buschland zerstört. Drei der vier Gebirgsketten, die die Stadt umgeben, haben gebrannt, einige davon mehr als einmal, was die Hypothese erhärtet, dass es sich um geplante Aktionen handelt.

Die Ermittlungen sind nach Angaben des Bürgermeisters bereits weit fortgeschritten. «Wir haben Namen und Nachnamen, Videos, Zeugen und wichtige Beweise. Wir warten jetzt darauf, dass die Justiz tätig wird», sagte er. Obwohl alles darauf hindeutet, dass der Hauptverdächtige in die Enge getrieben wurde, ist es nicht ausgeschlossen, dass eine weitere Person folgen könnte. Die Behörden ziehen auch die Möglichkeit in Betracht, dass sich derartige Vorfälle wiederholen könnten, zumal das trockene Gelände zu dieser Jahreszeit die Ausbreitung der Flammen begünstigt.

«Wir haben Namen und Nachnamen, Videos, Zeugen und wichtige Beweise», berichtet Corral.

Um das Risiko zu minimieren, wurden die Überwachung der Umgebung der Gemeinde durch die Guardia Civil und die örtliche Polizei verstärkt und zusätzliche Kameras installiert. Die Trockenheit des Geländes nach einem regenreichen Winter, der eine üppige Vegetation hinterlassen hat, die nun zu brennbarem Material geworden ist, zwingt zu äußerster Vorsicht. «Wir arbeiten daran, dass sich so etwas nicht wiederholt, aber die Alarmbereitschaft bleibt bestehen», sagte Corral.

Anwohner halfen bei der Identifizierung des mutmaßlichen Feuerteufels

Die Zusammenarbeit der Bevölkerung war der Schlüssel zur Vermeidung einer größeren Tragödie. Dank der sofortigen Warnungen und des schnellen Eingreifens der Anwohner, des Zivilschutzes und der Feuerwehr haben die Brände nur dreieinhalb Hektar verwüstet. «Die Anwohner haben schnell gehandelt und sogar ihre eigenen Mittel zur Verfügung gestellt, um die Flammen einzudämmen», sagte der Bürgermeiste.

Der Stadtverwaltung liegen Aufzeichnungen vor, aus denen hervorgeht, wie einige der Brände entstanden sind, was bei der Identifizierung des Verdächtigen geholfen hat. Darüber hinaus haben mehrere Zeugen wertvolle Informationen über Personen und Fahrzeuge in den betroffenen Gebieten geliefert.

Bürgermeister Corral wollte eine Botschaft an die Einwohner von Teba senden: «Diese Stadt hält im Angesicht des Unglücks immer zusammen. Das war bei der Coronavirus-Krise so, bei den Überschwemmungen von 2018 und jetzt zeigt sie es wieder. Die Guten gewinnen immer, weil wir ein würdevolles und hart arbeitendes Volk sind. Mit vereinten Kräften werden wir denjenigen ein Ende setzen, die Chaos säen und den Frieden, der uns auszeichnet, stören wollen.