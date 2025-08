63 Kilometer Landstraßen in der Provinz Málaga erhalten einen neuen Fahrbahnbelag

Antonio M. Romero Málaga Mittwoch, 6. August 2025 Teilen

Zwischen September und Ende des Jahres wird die Provinzverwaltung von Málaga auf insgesamt 18 Straßen der Provinz Málaga, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, den Straßenbelag erneuern. Der Bauauftrag wurde für 5,2 Mio. (1,4 Mio. weniger als das Ausschreibungsbudget) vergeben und ermöglicht die Durchführung von Arbeiten auf insgesamt 63 Kilometern und 22 Gemeindegebieten in den Regionen Axarquía, Antequera, Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves und Valle del Guadalhorce.

Die Arbeiten bestehen in den meisten Fällen darin, eine oder zwei Asphaltschichten aufzutragen, um die Verkehrssicherheit und den Komfort für die Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Außerdem werden in den Abschnitten, in denen die Straßenentwässerung mangelhaft ist, Betongräben angelegt, um die Entwässerung und Ableitung des Regenwassers zu erleichtern, wie der Vorsitzende der Provinzverwaltung, Francisco Salado, heute Morgen bei einer Pressekonferenz mit der Abgeordneten für Entwicklung, Nieves Atencia, ankündigte.

In der Axarquia werden für 1,6 Millionen Euro Arbeiten an sechs Straßen durchgeführt: an den Zufahrtsstraßen nach Benamocarra, Almayate, Alcaucín und Árchez sowie an den Verbindungsstraßen zwischen Salares und Árchez und zwischen Benagalbon und Moclinejo. In der Region Antequera und der Sierra Norte werden zwei Millionen Euro für Arbeiten an den Zufahrtsstraßen nach Cartaojal, Villanueva de Algaidas und Alameda sowie an den Verbindungsstraßen von Villanueva de la Concepción nach Almogía und von Casabermeja zur Kreuzung mit der Regionalstraße A-7075 bereitgestellt.

In der Serranía de Ronda und der Sierra de las Nieves werden mit einem Budget von 1,2 Millionen Euro die Straßenbeläge der Zufahrtsstraßen nach Igualeja, Benarrabá und Montejaque sowie der Verbindungsstraßen zwischen El Burgo und Serrato und Benaoján und Cortes de la Frontera verbessert. Im Guadalhorce-Tal werden 400.000 Euro für Arbeiten an der Verbindungsstraße zwischen Alhaurín de la Torre und Alhaurín el Grande sowie an der Straße von Valle de Abdalajís nach Las Angosturas bereitgestellt.