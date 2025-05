Komplizierter Sonntag auf den Straßen Málagas wegen eines umgestürzten Lastwagens und einer Mehrfachkollision

Rossel Aparicio/Irene Quirante Málaga Montag, 19. Mai 2025 Compartir

Ein komplizierter Sonntag auf den Straßen von Málaga. Zusätzlich zu den üblichen Fahrzeugströmen an einem Wochenende mit schönem Wetter gab es drei Unfälle, die den Verkehr erschwerten und den ganzen Nachmittag über zu Staus und sogar zu Fahrbahnsperrungen führten. Bei den Unfällen wurden mehrere Personen verletzt, glücklicherweise waren keine Todesopfer zu beklagen.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Bus auf der AP-7 in Torremolinos, in Fahrtrichtung Cádiz, wurden mindestens zwölf Personen verletzt. Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale ereignete sich der Unfall kurz vor 12 Uhr mittags bei Kilometer 228 und führte zu einer vorübergehenden Vollsperrung der Straße sowie zur Umleitung des Verkehrs am Freizeitzentrum Plaza Mayor.

Die Arbeiten zur Wiederherstellung der Verkehrs dauerten drei Stunden. Gegen drei Uhr nachmittags konnte der Verkehr wieder aufgenommen werden, nachdem die verunglückten Fahrzeuge abtransportiert worden waren, auch wenn der Stau, der sich über zweieinhalb Kilometer erstreckte, noch etwas länger andauerte. Der Unfall verursachte auch einen Stau von Kilometer 1,62 der MA-20 in Churriana bis Kilometer 0 in Torremolinos.

Laut des öffentlichen Rettunsdienstes befanden sich elf der Verletzten im Bus, während der Fahrer des Lastwagens, der nach dem Zusammenstoß eingeklemmt war, ebenfalls ärztlich behandelt werden musste. Die Leitstelle aktivierte die Feuerwehr (aus Málaga und dem Provinzkonsortium), die Guardia Civil, die Ortsolizei, den Zivilschutz und den Rettungsdienst.

Weitere Unfälle in Málaga und Rincón de la Victoria

Zwei Stunden nach dem Unfall in Torremolinos, um 14 Uhr, verunglückte ein weiterer Lastwagen auf der A-7 bei Ciudad Jardín in der Stadt Málaga. In diesem Fall kippte das Fahrzeug komplett um und erschwerte den Verkehr bei Kilometer 982, in Richtung Torremolinos. Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale mussten aufgrund des Unfalls der Standstreifen sowie die mittlere und rechte Fahrspur gesperrt werden, während die linke Fahrspur weiterhin befahrbar blieb. Die Fahrzeuge stauten sich etwa einen Kilometer lang. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge an einem Arm verletzt. Nachdem das Fahrzeug gegen 20.40 Uhr weggeräumt worden war, wurden die betroffenen Fahrspuren wieder freigegeben und der Verkehr konnte wieder fließen.

Kaum eine Stunde später erhielten die Mitarbeiter des Notrufs 112 eine neue Meldung über ein Fahrzeug, das ebenfalls auf der A-7 von der Straße abgekommen war und sich auf Höhe von Rincón de la Victoria seitlich überschlagen hatte. Den Meldungen zufolge waren zwei Personen im Fahrzeug eingeklemmt, doch beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Insassen das Fahrzeug bereits verlassen.