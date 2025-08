Alter Fischmarkt im Hafen von Málaga wird abgerissen

Ignacio Lillo Málaga Mittwoch, 6. August 2025 Teilen

Die Umgestaltung betrifft einen Bereich des Hafens, der vielen Bürgern kaum bekannt ist: Gemeint ist das kleinere Hafenbecken, das bis vor Kurzem noch von wenigen Fischerbooten sowie von Booten des Zolls genutzt wurde.

Nachdem diese Aktivitäten nun an die Ufer der Guadalmedina-Mündung im Hafengebiet verlagert wurden, hat die Hafenbehörde grünes Licht für den Auftrag zum Abriss des alten, nicht mehr genutzten Fischmarktes gegeben. Den Zuschlag erhielt das katalanische Unternehmen Hercal Diggers SL. Die Kosten für den Abriss belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen etwa sieben Monate dauern und voraussichtlich zwischen Februar und März des kommenden Jahres abgeschlossen sein.

In den nächsten 28 Wochen wird der Auftragnehmer daher den Abriss des Gebäudes durchführen, die zum Fischereikomplex am Kai 8 gehören. Betroffen sind auch weitere Gebäude, darunter Lagerhallen für Netze und die alte Eisfabrik. Auch die Entsorgung der Abfälle wird vom Auftragnehmer übernommen, und zwar auf «effiziente und nachhaltige Weise und unter angemessenen Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen für die Arbeiter».

Der alte Fischmarkt wurde 1967 als Teil eines Gebäudekomplexes errichtet, der dem damals florierenden Fischhandel dienen sollte. Seit Dezember 2023 gibt es am Kai von San Andrés einen neuen, viel kleineren, modernen Fischmarkt, der mit Anlagen zum Waschen von Schalentieren ausgestattet ist. Dieser wiederum ist mit einem schwimmenden Anlegestelle an der Mündung des Guadalmedina für Fischerboote verbunden.

Dieser Schritt ist unerlässlich, um den neuen Frachtkai 8 am derzeitigen Fischereihafen in Angriff nehmen zu können. Dieses Projekt zählt zu den wichtigsten logistischen Vorhaben der Hafenbehörde von Málaga. Auf dem Gelände des nicht mehr genutzten Fischereihafens wird der neue Kai errichtet, der für Massengut- und Containerschiffe bestimmt ist, die einen bedeutenden Teil des Seeverkehrs in Málaga darstellen. Künftig können hier Schiffe mit bis zu 300 Metern Länge und 15 Metern Tiefgang anlegen. Die größten derzeit üblichen Schiffe dieser Art, die Málaga anlaufen, sind rund 275 Meter lang und transportieren vor allem feste Güter wie Mineralien, Lebensmittel und landwirtschaftliche Erzeugnisse.