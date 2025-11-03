Sur Deutsche

Der umgekippte Kran. SUR
Unfall

Baukran fällt auf Haus in Málagas Vorort Churriana - eine Person verletzt

Das Opfer wurde mit leichten Verletzungen im Krankenwagen der Feuerwehr abtransportiert

Irene Quirante

Málaga

Montag, 3. November 2025

Am Montag wurde eine Person verletzt, nachdem ein Baukran auf ein Wohngebäude in Málgas Vorort Churriana gestürzt war. Der Vorfall ereignete sich in einem Gebäude in der Calle Bangladesh, wo die Arbeiter im Moment noch damit beschäftigt sind, die Maschine anzuheben. Eine Person wurde leicht verletzt, wie die befragten Quellen gegenüber SUR bestätigten.

Der Notruf 112-Andalusien erhielt die ersten Meldungen um 12.35 Uhr. Die Betreiber aktivierten sofort die Feuerwehr von Málaga sowie die Nationalpolizei, die örtliche Polizei und die Gesundheitsdienste.

Die Feuerwehr schickte einen Versorgungslastwagen, zwei Leichtfahrzeuge und einen Krankenwagen, der eine Person mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus brachte, wie die Feuerwehr mitteilte. Zurzeit wird in dem Gebiet weiter daran gearbeitet, den Kran zu heben und die Schäden am Gebäude zu beheben.

Baukran fällt auf Haus in Málagas Vorort Churriana - eine Person verletzt