Cirque du Soleil kommt mit neuer Show nach Málaga zurück - Kartenverkauf beginnt am Donnerstag

Regina Sotorrío Málaga Mittwoch, 1. Oktober 2025 Teilen

Der Zirkus Cirque du Soleil kündigt seine Ankunft in der Stadt an. Das kanadische Unternehmen kehrt nach Málaga zurück, unter einem Zelt und mit einer neuen Show, «Kurios. Cabinet of Curiosities», eine Einladung, der Realität zu entfliehen und in eine Fantasiewelt einzutauchen, in der alles möglich scheint. Der Cirque du Soleil wird ab dem 4. Juni 2026 wieder auf dem Feriagelände Cortijo de Torres zu sehen sein. Der Kartenverkauf beginnt am Donnerstag, den 2. Oktober, auf der Website cirquedusoleil.com/kurios (der Vorverkauf für die Online-Community des Zirkus läuft bereits).

Die 2014 in Montreal uraufgeführte Show «Kurios. Cabinet of Curiosities» hat bereits 40 Städte auf der ganzen Welt bereist, wo sie von mehr als sechs Millionen Zuschauern gesehen wurde. Rund 3.000 Aufführungen wurden von den fünfzig Künstlern in der ganzen Welt aufgeführt. Aber noch nie in Spanien. Nach der Premiere in Gijón in diesem Sommer wird die Show im nächsten Jahr in Sevilla, Bilbao und Alicante zu sehen sein.

In Málaga wird das kanadische Unternehmen, das die Grundlagen des Zirkus neu erfunden hat, zum zehnten Mal Station machen. Seine kultigsten Shows, von «Alegría» bis «Quidam», wurden unter einem Zelt oder im Sportkomplex Martín Carpena vor Tausenden von Zuschauern aufgeführt.

«Kurios» bietet alle Attraktionen des Cirque du Soleil: spektakuläre Akrobatik, einen Hauch von Humor, Live-Kunst und eine mitreißende, vom Steampunk inspirierte Atmosphäre. Und wie immer mit einer Hintergrundgeschichte, die als roter Faden dient: In einer alternativen Vergangenheit betritt Kurios das mechanische Labor eines Wissenschaftlers, der davon überzeugt ist, dass es eine verborgene und unsichtbare Welt gibt, einen Ort, an dem die verrücktesten Ideen und großartigsten Träume auf ihn warten.

Als es dem Wissenschaftler gelingt, die Tür zu dieser Wunderwelt zu öffnen, bleibt die Zeit völlig stehen, und eine Reihe außerirdischer Gestalten dringt in sein Kuriositätenkabinett ein und erweckt seine improvisierten Kreationen nach und nach zum Leben.