Deutsches Konsulat Málaga feiert Einheitstag mit vielen deutschen und spanischenGästen

Mehr als 200 geladene Gäste kamen zum Empfang des deutschen Konsulats in Málaga anlässlich des Tags der deutschen Einheit, der in diesem Jahr im stimmungsvollen Ambiente des Botanischen Gartens La Concepción gefeiert wurde. Nicht nur der Ort der Feier war neu, auch das Datum am 1. Oktober, da am 3. Oktober, wie Konsul Franko Stritt erklärte, eine Reihe anderer Veranstaltungen, etwa in der Deutschen Schule Málaga und der Einheitstag am Paseo Marítimo von Marbella, begangen werden.

In seiner Ansprache wies Stritt auf die Feierlichkeiten zum 125. Jahrestag des Untergangs des deutschen Segelschulschiffs Gneisenau hin, zu denen auch ein ökumenischer Gottesdienst in der Kathedrale von Málaga gehört, der zweisprachig von dem protestantischen Pfarrer Günter Kreher und einem katholischen Priester zelebriert wird. Des weiteren kündigte Stritt ein für Januar geplantes Abschlusskonzert mit einer deutschen Sopranistin und einem Gitarristen aus Málaga an, die Seemannslieder und Kompositionen eines Nachfahrens des Gneisenau-Unglücks, des großen Emilio Lehmberg Ruiz, der vor 120 Jahren geboren wurde, interpretieren werden.

Gut besucht war der Glyciniengang im historischen Teil des Botanischen Gartens, wo der Empfang in diesem Jahr stattfand. Franko Stritt mit dem österreichischen Honorarkonsul Ignacio Romero Boldt. Christian Lehmann, Alicia Sánchez, Katja Thirion, Wolfgang Schmitt, Wolfgang und Gudrun Stephan. Besucher beim Einheitsfest. Eine Schülerin der Deutschen Schule interpretierte die spanische Nationalhymne auf der Flöte. 1 /

Stritt wies auch auf den erfolgreichen Beginn der von der deutschen Auslandsschule Feda Madrid angebotenen dualen Ausbildung hin, die im September das erste Ausbildungsjahr im Hotelfach mit acht jungen Leuten begonnen hat. «Damit erfüllt sich der langjährige Wunsch des Bürgermeisters, in Málaga wieder eine deutsche Schule eröffnen zu können», erklärte Stritt.

Der 1. Oktober sei ein ganz besonderer Anlass für ihn, bekannte der Konsul, denn er begehe an diesem Tag sein 40. Dienstjubiläum im Auswärtigen Amt. Zum Abschluss des offiziellen Teils interpretierten Schülerinnen der Deutschen Schule die Nationalhymnen beider Länder, um die Einheit und Solidarität Deutschlands und Europas und die deutsch-spanische Freundschaft zu feiern.