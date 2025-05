Ein neuer Rekord am Flughafen Malaga zeigt die Notwendigkeit seiner Erweiterung

Pilar Martínez Málaga Sonntag, 18. Mai 2025 Compartir

Der Flughafen von Málaga ist im Aufwind. Monat für Monat bricht er Rekorde und hat in den ersten vier Monaten des Jahres einen neuen Meilenstein erreicht: Er hat die Sieben-Millionen-Passagier-Grenze überschritten und erreichte 7,1 Millionen Reisende, was ein Wachstum von 7,4 % darstellt. Im vergangenen Jahr wurden in diesem Zeitraum 6,6 Millionen Passagiere befördert, was einem Anstieg von 16,4 % gegenüber dem Vorjahr und 27,4 % gegenüber 2019, dem Jahr vor der Pandemie, entspricht. Die Entwicklung des Passagieraufkommens des Flughafens von Málaga beweist die Notwendigkeit, diese Infrastruktur zu erweitern. Der andalusische Minister für Tourismus, Arturo Bernal hat in einem Brief an den Minister für Verkehr, Óscar Puente, gefordert, dass diese Aktion «sofort» erfolgen muss und ohne auf einen neuen Infrastrukturplan der Flughafenbetreibergesellschaft Aena zu warten, der für das Jahr 2027 ansteht. In der Tat schließt der Flughafen Málaga diesen Viermonatszeitraum als drittgrößter spanischer Flughafen nach Madrid und Barcelona ab und ist der Flughafen mit dem größten Wachstum unter den Top 5 des Landes. In diesen ersten vier Monaten sind 51.412 Flugzeuge auf den Start- und Landebahnen gelandet und gestartet, das sind 7,6 % mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

Im April 2024 wurden in diesen Einrichtungen 2.162.308 Fluggäste abgefertigt, was einen neuen Rekord und einen Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet. In diesem Monat wurden 13.465 Flüge auf den Start- und Landebahnen dieser Infrastruktur durchgeführt, 7 % mehr als im März. Und im April 2019, kurz vor der Pandemie, schloss der Flughafen mit 1,8 Millionen Passagieren, mit 5,2 Millionen Touristen und 39.692 Operationen in dem Viermonatszeitraum. Es sei daran erinnert, dass diese Infrastruktur im Jahr 2023 zum ersten Mal zwei Millionen Passagiere im April erreicht hat.

30 Millionen Passagiere ist die maximale Kapazität des Flughafens Málaga, der 2024 mit fast 25 Millionen Passagieren schloss.

Aena weist darauf hin, dass die wichtigsten Märkte am Flughafen Malaga in den ersten vier Monaten des Jahres in absoluten Zahlen der britische mit 1.556.649 Passagieren ist, gefolgt von Deutschland mit 525.010, den Niederlanden mit 461.575 und Italien mit 410.294. In Bezug auf die Daten für den Monat April wird konstatiert, dass das Wachstum auf der Zunahme sowohl der inländischen als auch der internationalen Nachfrage beruht, mit einem Anstieg von 2,8 % bei den Inlandsstrecken und 11,8 % bei den Verbindungen mit dem Ausland.

Diese Statistiken konsolidieren einen unaufhaltsamen Rhythmus, der dazu führte, dass die ersten drei Jahre mit 4,8 Millionen Fluggästen abgeschlossen wurden, was einem Anstieg von 6 % entspricht und die erstmals im Jahr 2024 erreichte Obergrenze von 4,5 Millionen Fluggästen durchbricht, was bereits eine Steigerung von fast 22 % bedeutet. Mit diesen Zahlen rangiert der Flughafen nach Madrid und Barcelona an dritter Stelle in Spanien. Allein in diesem ersten Quartal wurden bereits eine Million mehr Fluggäste abgefertigt als im gleichen Zeitraum des Jahres 2023.

Die Daten, Monat für Monat, Quartal für Quartal oder Jahr für Jahr, bestätigen die Besorgnis der Junta, des Tourismusverbandes Costa del Sol, der Stadtverwaltung von Málaga und der Vorsitzenden der verschiedenen Arbeitgeberverbände des Sektors, dass der Flughafen von Málaga, der fast 70 % des Tourismus in Andalusien abwickelt, zu klein wird. Aus diesem Grund warnt die Junta in ihrem Schreiben an die Regierung, dass diese Infrastruktur angesichts der Wachstumsrate ihre maximale Kapazität von 30 Millionen Passagieren im Jahr 2026 erreichen wird, obwohl der letzte Infrastrukturplan, der die Investitionen in diese Einrichtungen regelt, davon ausging, dass das Passagieraufkommen an der Costa del Sol in diesem Jahr 20,7 Millionen betragen wird. Diese Prognose war schon im ersten Jahr des Inkrafttretens des Dokuments aufgrund der raschen Erholung des Tourismus nach der Pandemie überholt. Die Daten bestätigen, dass der Plan der Regierung weit von der Realität dieser Infrastruktur entfernt ist, die 2024 mit fast 25 Millionen Passagieren abschloss und in den ersten Monaten dieses Jahres weiterhin neue Meilensteine setzt.

In Anbetracht dieser Umstände fordert Bernal in seinem Schreiben vom 5. Mai die Aktivierung der in dem Infrastrukturplan enthaltenen Sondermaßnahmen, da es nicht möglich sei, die Genehmigung eines neuen Plans im Jahr 2027 abzuwarten. Dieses Dokument sieht diese Möglichkeit vor, wenn «außergewöhnliche Situationen eintreten, die zu einer Überarbeitung eines seiner Elemente führen könnten». Grundvoraussetzung dafür ist, dass die jährliche Zunahme des Personenverkehrs im gesamten Netz die im Fahrplan prognostizierte Zunahme um 10 Punkte übersteigt und dass die Prognosen für den Personenverkehr in den folgenden Jahren eine Konsolidierung erkennen lassen. Ein Umstand, der im Falle der Entwicklung des Flughafens Malaga mehr als gegeben ist.