La Esperanza kehrt nach der Prozession durch Rom in die Kathedrale zurück Das Marienbildnis wird erstmals seit fast einem Jahrhundert zwei Tage lang in der wichtigsten Kirche der Diözese aufgestellt, bevor es am Samstag, den 24. in einer Prozession in seine Basilika zurückkehrt

Nach den intensiven Emotionen, die sie am vergangenen Mittwoch bei ihrer Ausstellung im Petersdom im Vatikan und bei der großen Prozession durch die Straßen Roms am Samstag ausgelöst hat, kehrt das Bildnis der Virgen de La Esperanza nach Málaga zurück, um einen historischen Mai - den Marienmonat - mit einem Aufenthalt in der Kathedrale abzuschließen und die Gläubigen von Málaga, die sie nicht in die italienische Hauptstadt begleiten konnten, wiederzusehen.

Zu den ergreifenden Bildern ihres Aufenthalts in der wichtigsten Kirche der Christenheit und ihres Vorbeiziehens an einigen Wahrzeichen Roms wie dem Kolosseum, dem Konstantinbogen oder dem Circus Maximus werden in den nächsten Tagen weitere aus Málagas Kathedrale hinzukommen, die die Virgen seit fast neun Jahrzehnten nicht mehr betreten hat.

In den 1930er Jahren hatte La Esperanza sieben Jahre lang ihren kanonischen Sitz im ersten Gotteshaus der Diözese Málaga. Sie kam dorthin nach den Brandstiftungen an Kirchen und Klöstern am 11. und 12. Mai 1931, als die Pfarrkirche Santo Domingo zerstört wurde, wo El Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso, bekannt als «El Moreno», dessen Holzskulptur den Flammen zum Opfer fiel, und das Bildnis der Virgen de la Esperanza, deren Kopf und Hände von dem jungen Francisco Sánchez Segarra mit Hilfe von Ramón Cerrillo gerettet wurden, verehrt wurden.

Nach einigen Tagen im Haus von Julio Gancedo, einem Direktor der Erzbruderschaft, wurde die Esperanza in das erste Gotteshaus der Diözese gebracht, wo man nach entsprechenden Verhandlungen mit dem Domkapitel die Erlaubnis erhielt, die Verehrung in der heute als Kapelle von San Sebastián bekannten Kapelle zu empfangen. Bei Ausbruch des Bürgerkriegs wurde das Bildnis der Jungfrau zusammen mit anderen Kunstwerken der Kathedrale in der Sakristei aufbewahrt, deren Eingang zugedeckt wurde, um sie vor der Zerstörung zu bewahren, wie der Historiker Andrés Camino Romero in der SUR veröffentlichte.

Es ist noch nicht bekannt, wo in der Kathedrale das Marienbildnis zur Verehrung durch die Gläubigen stehen wird

Mit dem Eintreffen der Franco-Truppen und nachdem bekannt war, dass das Bild gerettet worden war, beschloss die Erzbruderschaft nach einer von Adrián Risueño durchgeführten Restaurierung und der anschließenden Segnung, am 18. Dezember - dem Tag des Festes von La Esperanza - im Jahr 1938 an ihren kanonischen Sitz in Santo Domingo zurückzukehren.

Jetzt, 87 Jahre später, wird die Virgen de la Esperanza in die Kathedrale zurückkehren, auch wenn im Moment noch nicht bekannt ist, wo genau sie aufgestellt wird. Wie schon bei der Hinreise nach Rom wird die Virgen auf der Straße unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen in einem Lastwagen des auf Kunsttransporte spezialisierten Unternehmens DSV und in Begleitung des Erzbruders Diego Esquinas auf einer aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegebenen Route transportiert.

Die Statue der Virgen de la Esperanza wird am Donnerstag, dem 22. Mai, in der Kathedrale eintreffen und in den folgenden Tagen zur öffentlichen Verehrung durch die Gläubigen ausgestellt werden, wobei an beiden Tagen um 18.30 Uhr eine Messe gefeiert wird. Am Samstag, dem 24. Mai, kehrt die Dolorosa nach Abschluss der Eucharistiefeier um 20 Uhr auf dem Thron von María Auxiliadora, einer Leihgabe für diesen Anlass, in ihr Stadtviertel Perchel zurück, nachdem sie durch Straßen des historischen Zentrums getragen wurde.