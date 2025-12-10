Málaga schließt Vertrag zur Untersuchung der Optionen für neues Rosaleda-Stadion

Jesús Hinojosa Málaga Mittwoch, 10. Dezember 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Málaga hat erneut den Weg frei gemacht für die Beauftragung eines Unternehmens mit der Durchführung einer Studie über Alternativen für den Bau eines neuen Fußballstadions in der Stadt. Wie SUR berichtet hat, hat ein Einspruch des Verbands der Geografen das Verfahren zur Beauftragung der genannten Variantenstudie durch das städtische Unternehmen Promálaga gestoppt.

In seinem Einspruch argumentierte der Verband der Geografen, dass einige der Profile, aus denen sich das in der Leistungsbeschreibung vorgesehene Arbeitsteam zusammensetzt, wie z. B. der beauftragte Koordinator, auch von Personen mit einem Abschluss in Geografie ausgeübt werden können.

Der Verwaltungsgerichtshof der Stadt Málaga hat jedoch beschlossen, diesen Antrag abzulehnen, so dass die Stadtverwaltung das Vergabeverfahren für die Studie fortsetzen kann, auf das sich fünf Unternehmen beworben haben, die innerhalb der festgelegten Frist, die am vergangenen Freitag endete, an der Ausschreibung teilgenommen haben. Außerdem verhängte das Gericht gegen den Verband der Geografen eine Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro wegen Unvorsichtigkeit.

Somit kann Promálaga mit der Analyse der Angebote der fünf Bewerber für die Durchführung der Studie fortfahren und die Auftragsvergabe vornehmen.

Nach der gescheiterten Bewerbung Málagas für die Fußballweltmeisterschaft 2030 hat Promálaga am 31. Oktober die Ausschreibung für die Studie zur Analyse der Durchführbarkeit jeder der fünf Optionen für das neue Rosaleda-Stadion veröffentlicht, mit einem Budget von 207.410 Euro und einer Bearbeitungszeit von 17 Wochen, also mehr als vier Monaten.

Alternativen

Eine Option ist der Ausbau und die Renovierung des bestehenden Stadions, wie es für die Weltmeisterschaft 2030 geplant war, die anderen vier Optionen sind der Bau eines neuen Stadions von Grund auf. Vier mögliche Standorte werden in Betracht gezogen: ein Grundstück in der Verlängerung des Teatinos-Campus (begrenzt durch den Boulevard Louis Pasteur im Süden, die Avenida Francisco Trujillo Villanueva im Osten, den Bach Las Cañas im Westen und die Avenida Navarro Ledesma im Norden); das Grundstück von San Cayetano nördlich von Puerto de la Torre, wie es im Allgemeinen Flächennutzungsplan (PGOU) vorgesehen ist; die Grundstücke des Sektors Lagar de Oliveros, eines künftigen Wohngebiets westlich von Puerto de la Torre, das noch nicht erschlossen ist, und die Fläche für das Wohnprojekt mit dem Namen Manzana Verde, das auf dem Gelände des Hauptsitzes der Verkehrsbetriebe von Málaga und des Bereichs der operativen Dienste geplant ist.

Diese Studie wird mit Geldern finanziert, die aus der Vereinbarung zwischen der Stadtverwaltung von Málaga, der Provinzverwaltung und der andalusischen Landesregierung über den Ausbau des derzeitigen Rosaleda-Stadions im Hinblick auf die gescheiterte Bewerbung für die Fußballweltmeisterschaft 2030 übrig geblieben sind. Bis heute wurden insgesamt 18 Arbeiten (14 Gutachten und Analysen, die direkt vom Rathaus in Auftrag gegeben wurden) für insgesamt 464.379,31 Euro durchgeführt, was einen Überschuss von 240.620,69 Euro an Mitteln aus der Vereinbarung bedeutet.

Die Analyse des künftigen Stadions muss von einer Mindestkonformität mit den UEFA-Normen der Stufe 4 ausgehen, wobei die Kapazität zwischen 45.000 und 55.000 Zuschauern liegen sollte.