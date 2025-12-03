Málaga legt Auftrag zur Suche nach Optionen für neues Rosaleda-Stadion auf Eis

Jesús Hinojosa Málaga Mittwoch, 3. Dezember 2025 Teilen

Wie SUR in der vergangenen Woche berichtete, erschwert ein Einspruch des Verbandes der Geografen das von der Stadtverwaltung von Málaga eingeleitete Vergabeverfahren für die Beauftragung eines Unternehmens mit der Durchführung einer Studie über Alternativen für den Bau eines neuen Fußballstadions in der Stadt. Das städtische Unternehmen Promálaga, das die Studie in Auftrag gibt, hat am Dienstag bekannt gegeben, dass es das Ausschreibungsverfahren vorsorglich aussetzt, bis das für diese Art von Vertragsanfechtungen zuständige Stadtgericht eine Entscheidung in dieser Angelegenheit getroffen hat.

«Der Verwaltungsgerichtshof der Stadt Málaga hat zugestimmt, das Ausschreibungsverfahren auszusetzen, ohne jedoch die Frist für die Einreichung von Angeboten durch interessierte Unternehmen zu beeinträchtigen, bis das Gericht über diesen Sonderantrag entschieden hat», teilte Promálaga mit. Das Unternehmen stellt klar, dass diese Entscheidung keinen Einfluss auf die Frist für die Einreichung von Angeboten interessierter Unternehmen hat, die an diesem Freitag um 14 Uhr endet.

Dieser Umstand verzögert und verunsichert jedoch den offenen Wettbewerb zur Vergabe der Studie über die Optionen für das neue Rosaleda-Stadion. In seinem Einspruch vertritt der Verband der Geografen die Auffassung, dass einige der Profile, aus denen sich das im Lastenheft vorgesehene Arbeitsteam zusammensetzt, wie z. B. der beauftragte Koordinator, auch von Personen mit einem Abschluss in Geografie ausgeführt werden können. Da es sich um eine verwaltungstechnische (und nicht um eine gerichtliche) Beschwerde handelt, muss diese von einem zu diesem Zweck eingerichteten Gericht innerhalb des Stadtverwaltung selbst entschieden werden.

Nach der gescheiterten Bewerbung Málagas für die Fußballweltmeisterschaft 2030 hat Promálaga am 31. Oktober die Ausschreibung für die Studie zur Analyse der Durchführbarkeit jeder der fünf Optionen für das neue Stadion veröffentlicht, mit einem Budget von 207.410 Euro und einer Fertigstellungsfrist von 17 Wochen, also mehr als vier Monaten, sobald der Auftrag erteilt ist.

«Ziel des Auftrags ist die Durchführung einer Studie, deren Hauptzweck die Ausarbeitung einer multikriteriellen Analyse ist, um den empfehlenswertesten Standort für ein neues erstklassiges Fußballstadion in der Stadt Málaga zu ermitteln. Außerdem wird die Studie von einem Fahrplan begleitet, sowohl in Bezug auf die geschätzten Fristen als auch in Bezug auf die wichtigsten Verfahren und Kosten der neuen Infrastruktur an dem vorgeschlagenen Standort, unabhängig von dem letztendlich gewählten Managementmodell (öffentlich oder privat)», erklärte die Stadtverwaltung.

Alternativen

Eine Option ist der Ausbau und die Renovierung des bestehenden Stadions, wie es für die Weltmeisterschaft 2030 geplant ist; die anderen vier Optionen sind der Bau eines neuen Stadions von Grund auf. Vier mögliche Standorte werden in Betracht gezogen: ein Grundstück in der Verlängerung des Teatinos-Campus (begrenzt durch den Boulevard Louis Pasteur im Süden, die Avenida Francisco Trujillo Villanueva im Osten, den Bach Las Cañas im Westen und die Avenida Navarro Ledesma im Norden); das Grundstück von San Cayetano nördlich von Puerto de la Torre, wie es im Allgemeinen Flächennutzungsplan (PGOU) vorgesehen ist; die Grundstücke des Sektors Lagar de Oliveros, eines künftigen Wohngebiets westlich von Puerto de la Torre, das noch nicht erschlossen ist, und die Fläche des Wohnprojekts mit dem Namen Manzana Verde, das für das Gebiet des Hauptsitzes der Transportgesellschaft von Málaga und den Bereich der operationellen Dienste geplant ist.

Diese Studie wird mit Geldern finanziert, die aus der Vereinbarung zwischen der Stadtverwaltung von Málaga, der Provinzv erwaltung und der andalusischen Landesregierung über den Ausbau der derzeitigen Rosaleda im Hinblick auf die gescheiterte Bewerbung für die Fußballweltmeisterschaft 2030 übrig geblieben sind. Bis heute wurden insgesamt 18 Arbeiten (14 Gutachten und Analysen, die direkt vom Konsistorium in Auftrag gegeben wurden) für insgesamt 464.379,31 Euro durchgeführt, was einen Überschuss von 240.620,69 Euro an Mitteln aus der Vereinbarung bedeutet.

Die Analyse des künftigen Stadions muss von der Mindestkonformität mit den UEFA-Normen der Stufe 4 ausgehen, mit einer Kapazität, die zwischen 45.000 und 55.000 Zuschauern insgesamt liegen sollte. Außerdem muss sie «die bestmögliche Investition analysieren, so dass sie die Anfangsinvestition und die mögliche spätere Kompensation derselben durch mögliche Erträge berücksichtigt», betont die Stadt. Darüber hinaus kann das Unternehmen, das den Bericht erstellt, neben den fünf ursprünglich vom Rathaus vorgeschlagenen Standorten auch andere vorschlagen.

Die Analyse zur Bestimmung des neuen Rosaleda-Stadions wurde in zwei Phasen unterteilt. In der ersten, die sieben Wochen in Anspruch nehmen wird, geht es um die Sammlung von Informationen und Daten sowie um die individuelle Diagnose der bisher untersuchten Standorte. In der zweiten Phase geht es um die Durchführung einer «multikriteriellen Analyse» zur Auswahl des besten Standorts für den Bau des Stadions, die von dem beauftragten Unternehmen in 10 Wochen durchgeführt wird.

Die Stadtverwaltung hat präzisiert, dass nach einer ersten zweiwöchigen Studie eine erste Auswahl von Standorten für eine erste detaillierte Analyse von mindestens drei Standorten getroffen werden soll, von denen einer der derzeitige Standort von La Rosaleda sein muss. Sobald diese drei Standorte ausgewählt sind, werden die Kriterien der Stadtplanung, der Gestaltung, der physischen und der Nachhaltigkeit, der städtischen Mobilität, der sozialen und wirtschaftlichen Aspekte sowie der Investitionsrentabilität untersucht.

«Die zweite Phase sieht eine multikriterielle Analyse vor, um auf objektiver Grundlage den besten Standort für den Bau des Stadions vorzuschlagen. Nach Abschluss der verschiedenen Vergleiche und der multikriteriellen Analyse wird ein detaillierter und aufgeschlüsselter Abschlussbericht über den vorgeschlagenen optimalen Standort sowie ein Fahrplan mit einem genauen Zeitplan für den Bau des Stadions erstellt», erklärte die Stadtverwaltung.