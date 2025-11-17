Park Martiricos in Málaga wird mit Multisportplatz und 200 Parkplätzen erweitert

SUR Málaga Montag, 17. November 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Málaga wird im Bezirk Palma-Palmilla den Park Martiricos unterhalb des Rosaleda-Stadions mit einem neuen Sportbereich ausstatten und insgesamt 215 neue Parkplätze in verschiedenen Bereichen des Bezirks einrichten. Die Maßnahmen haben ein Budget von 575.536,60 Euro und sind Teil des Dienstleistungsvertrags für die Instandhaltung, Pflege und Verbesserung öffentlicher Räume. Außerdem werden derzeit Arbeiten zur Verbesserung der Gehwege und Zugänge zu Wohnhäusern in verschiedenen Stadtvierteln durchgeführt.

Was die Sportanlage betrifft, so wird im Park Martiricos der derzeitige Bodenbelag durch einen Betonbelag ersetzt, um einen Teil dieses Bereichs als Multisportplatz für Hallenfußball, Basketball und Volleyball herzurichten. Darüber hinaus arbeitet die Abteilung für Parks und Gärten an einem Projekt zum Austausch der Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz und zur Installation von Fitnessgeräten.

Neue Parkplätze

Was die neuen Parkplätze betrifft, so wird das Grundstück zwischen den Straßen Máximo Gorki und Simón Bolívar für die Schaffung von hundert Parkplätzen vorbereitet. Auch auf der Fläche zwischen den Straßen Joaquín Gaztambide und Alejandro Pushkin mit einer Kapazität von 50 Stellplätzen und auf dem Grundstück zwischen den Straßen Debussy und Jane Bowles mit ebenfalls 50 Stellplätzen werden Arbeiten durchgeführt. In der Avenida de Martiricos schließlich werden Bordsteine entfernt, um 15 Parkplätze zu schaffen.

Weitere Arbeiten, die derzeit im Bezirk durchgeführt werden, sind die Instandhaltung der Gehwege rund um den Kreisverkehr Conrad Adenauer, der Avenida Martiricos, der Straßen Cabriel und Alonso Cruzado, des Stadtviertels 720 Viviendas und des Bereichs um den Sportplatz in der Calle Guadalén.

Im Stadtviertel Las Erizas hingegen wird der Asphalt von der Bachüberquerung bis zur Wohnsiedlung erneuert, und auf der Straße Vendo Miel, auf dem Weg nach Los Verdiales, werden die Fahrspuren ausgebessert. Darüber hinaus werden die Geländer im Viertel La Palma repariert. In der Straße Arlanzón schließlich werden Poller und Bänke aufgestellt, um den Verkehr von Fahrzeugen im Gemeinschaftsraum zwischen den Gebäuden zu verhindern.