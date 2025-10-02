Staatsanwaltschaft von Málaga fordert drei Jahre Haft für zwei Priester wegen Aufstachelung zum Hass gegen Einwanderer und Muslime

Irene Quirante Málaga Donnerstag, 2. Oktober 2025 Teilen

Das Provinzgericht von Málaga hat am gestrigen Mittwoch zwei Priester angeklagt, weil sie in Artikeln und Videos zum Hass gegen Migranten und Muslime aufgestachelt haben sollen. Auch der Direktor des digitalen Mediums, in dem die Artikel veröffentlicht wurden, saß wegen desselben Vergehens auf der Anklagebank. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei den seit 2013 unter Mitwirkung der beiden Priester verbreiteten Inhalten «keineswegs um eine Ausübung der Pressefreiheit, sondern um ein Hassverbrechen». Daher fordert die Staatsanwaltschaft drei Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 3.000 Euro für die beiden Priester und vier Jahre Gefängnis für den dritten Angeklagten.

Der Verband der Muslime gegen Islamophobie, der die ursprüngliche Klage eingereicht hatte, ist auch als Privatankläger in dem Fall aufgetreten, der nun zur Verurteilung ansteht. Die Verhandlung fand in einem mit fünfzig Personen gefüllten Gerichtssaal statt, die sich zur Unterstützung der beiden Geistlichen versammelten.

In ihrer schriftlichen Erklärung bezieht sich die Staatsanwaltschaft auf eine Reihe von Äußerungen eines der Priester, der in den digitalen Medien und in einer Streaming-Sendung über Dschihadismus die muslimische Bevölkerung als «alles verschlingenden Schandfleck» oder «Termiten» bezeichnet und gesagt hatte, dass ein «Dialog mit dem Islam unmöglich» sei.

In diesem Zusammenhang erklärte der Priester bei der Anhörung, dass er mit diesen Begriffen auf den radikalen Dschihadismus anspielen wollte. «Ich beziehe mich nicht auf alle Muslime in der Welt», sagte er. Seiner Meinung nach ist dieses Gerichtsverfahren ein Versuch, die Pressefreiheit zu bestrafen: «Sie fordern drei Jahre Gefängnis, niemand wurde verletzt, ich habe nur gesprochen und meine Äußerungen waren nie diskriminierend oder hasserfüllt».

Der zweite Geistliche soll laut Anklage ebenfalls zum Hass aufgestachelt haben, indem er öffentlich Ausdrücke wie «invasive Flüchtlinge» verwendete, die «das Zusammenleben erschweren» oder «die weiße Ethnie ausrotten wollen, indem sie den ganzen Müll hereinbringen».

Der Angeklagte wies jedoch darauf hin, dass die Artikel mit diesen Äußerungen nicht von ihm verfasst worden seien, sondern auf Telefongesprächen beruhten. Ebenso wies der Geistliche darauf hin, dass es nicht seine Absicht war, jemanden zu verletzen. «Ich wollte nur verurteilen, was illegal ist, ich habe mich gegen die illegale Einwanderung ausgesprochen», betonte er in seinem Recht auf das letzte Wort.

In Bezug auf den Herausgeber der digitalen Medien, den Angeklagten, für den die höchste Strafe beantragt wird, vertrat der Staatsanwalt die Auffassung, dass die Webseite «eine eindeutige und konsequente redaktionelle Linie aufweist, deren Hauptgedanke darin besteht, die Einwanderung, insbesondere afrikanischer Herkunft, nach Europa im Allgemeinen und nach Spanien im Besonderen als eine Invasion darzustellen, die auf die Zerstörung des europäischen Volkes abzielt».

Zu diesem Zweck, so die Anklageschrift, würden sie Flüchtlinge, Asylbewerber und Einwanderer, insbesondere Muslime, «als potenzielle Kriminelle oder Straftäter, als Parasiten des Systems und unwürdig, in Europa zu leben» identifizieren. In diesem Sinne, so die Anklageschrift, sei es seine Absicht gewesen, «ein Gefühl der Unsicherheit zu säen, das Feindseligkeit gegenüber dieser Gruppe erzeugt», wozu der Angeklagte verschiedene Strategien angewandt haben soll.

Der Herausgeber der digitalen Medien hat diese Anschuldigungen kategorisch zurückgewiesen und erklärt, dass die Artikel, die ihm vorgeworfen werden, nur einen kleinen Teil der insgesamt Millionen veröffentlichten Artikel ausmachten und dass sie nie darauf abzielten, Muslime anzugreifen. «Sie waren aktuell, politisch kritisch und freidenkerisch», betonte er.