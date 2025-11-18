Weihnachtsbeleuchtung in der Calle Larios in Málaga wird montiert - Einweihung am 28. November

Juan Soto Málaga Dienstag, 18. November 2025 Teilen

Die neue Weihnachtsbeleuchtung der Calle Larios in Málaga nimmt allmählich Gestalt an. Die leuchtenden Medaillons mit Krippenszenen, die die Säulen krönen werden, wurden bereits entlang der Straße angebracht. Die Struktur, die von den Arbeitern von Ximénez Iluminación zusammengesetzt wird, wird aus 16 Sternen und 32 seitlichen Säulen bestehen.

Am 28. November wird die Weihnachtsbeleuchtung in Málaga eingeweiht. Eine der wichtigsten Neuerungen ist die neue Beleuchtung der Calle Larios. Nach drei Jahren, in denen sie mit himmlischen Engeln geschmückt war, wird dieses Weihnachten das Design mit dem Namen «Geburt des Lichts» enthüllt.

Neben der Calle Larios werden auch die senkrecht dazu verlaufenden Straßen mit neuen dekorativen Motiven geschmückt, die mit dem Hauptmotiv übereinstimmen und so ein harmonisches Ganzes bilden, das das Weihnachtserlebnis noch verstärkt. Die Medaillons in der Calle Larios und in den angrenzenden Straßen werden das Geheimnis der Geburt Christi in verschiedenen Bildern darstellen.

Wie es in der Stadt bereits Tradition ist, werden die Lichter der Calle Larios im Rhythmus der Musik «tanzen», und zwar dank einer Ton- und Lichtshow, die bis zum 5. Januar jeden Tag in drei Vorstellungen wiederholt wird: um 18.30, 20.30 und 22 Uhr.

In diesem Jahr werden das historische Zentrum und die emblematischen Bereiche von Málaga mit mehr als 2,7 Millionen LED-Punkten ausgestattet, die mit einer patentrechtlich geschützten Technologie ausgestattet sind, die die Lichtverschmutzung um bis zu 93 % reduziert und Energieeinsparungen von bis zu 60 % im Vergleich zu herkömmlichen Elementen ermöglicht. Das Budget für das Zentrum beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro, was dem Betrag des letzten Jahres entspricht.

Im Moment sind weder der Name der Person, die für die Beleuchtung der Weihnachtsbeleuchtung verantwortlich sein wird, noch die Lieder, die bei den verschiedenen Veranstaltungen gespielt werden, bekannt. Die Stadträtin für Fiestas, Teresa Porras, kündigte bei der Vorstellung der Kampagne an, dass es «dieses Jahr ein besonderes Thema sein wird».