Mann gibt sexuellen Missbrauch an einer geistig behinderten Minderjährigen in Antequera zu - Haftstrafe auf Bewährung ausgesetzt

Montag, 27. Oktober 2025

Ein Mann wurde vom Provinzgericht von Málaga zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er zugegeben hatte, eine Minderjährige mit einer Behinderung von 66 % sexuell missbraucht zu haben, die er über eine Dating-App kennengelernt hatte. Der Angeklagte wird jedoch zunächst nicht ins Gefängnis gehen, da er nicht vorbestraft ist. Nach einer Einigung mit der Staatsanwaltschaft hat das Gericht ihm eine dreijährige Bewährungsstrafe gewährt.

Laut dem Urteil, zu dem SUR Zugang hatte, war der Angeklagte 47 Jahre alt, als er über die Plattform W-Match Kontakt zu dem 16-jährigen Opfer aufnahm. Nachdem sie sich gegenseitig ihre Nummern gegeben und mehrere Nachrichten über WhatsApp ausgetauscht hatten, reiste der Angeklagte, der in einer anderen spanischen Provinz lebte, nach Antequera, wo die Minderjährige wohnte, um sie zu treffen.

Der Mann tat so, als hätte er sich in das Mädchen verliebt und versprach ihr gegenseitig eine gemeinsame Zukunft, falls die Beziehung funktionieren würde. Am fraglichen Tag, dem 16. Oktober 2020, überredete er die Jugendliche, die Wohnung der Familie zu verlassen, und nahm sie mit zu einem gemieteten Haus, wo sie Sex hatten.

Hohe Anfälligkeit

Die Minderjährige wurde am nächsten Tag in der Nähe eines Platzes in ihrer Stadt gefunden, nachdem ihre Familie ihr Verschwinden gemeldet hatte. Laut Urteil hat das Opfer eine diagnostizierte Behinderung von 66 Prozent aufgrund einer leichten geistigen Retardierung, neben anderen Merkmalen, die sie in eine «äußerst gefährdete Lage» bringen.

Die Verteidigung des Angeklagten einigte sich mit der Staatsanwaltschaft auf ein Schuldanerkenntnis, woraufhin die Staatsanwaltschaft das geforderte Strafmaß auf zwei Jahre Freiheitsentzug festlegte. Da er jedoch nicht vorbestraft ist, wurde ihm eine Freiheitsstrafe von drei Jahren zur Bewährung ausgesetzt, unter der Bedingung, dass er innerhalb dieses Zeitraums nicht erneut straffällig wird und dem Opfer eine Entschädigung in Höhe von 3.000 Euro zahlt. Andernfalls wird er die Strafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen müssen.

Das Urteil beinhaltet hingegen ein dreijähriges Annäherungs- und Kontaktverbot sowie eine fünfjährige Bewährungszeit, in der sie an Aufklärungsprogrammen teilnehmen muss.

Dem Urteil zufolge wurde ihm außerdem für fünf Jahre die Ausübung der elterlichen Sorge, der Vormundschaft, der Pflegschaft, des Sorgerechts oder der Pflegschaft für Minderjährige sowie die Ausübung eines entgeltlichen oder unentgeltlichen Berufs untersagt, der einen regelmäßigen und direkten Kontakt mit Kindern und Jugendlichen beinhaltet.