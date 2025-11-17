Bauarbeiten am Gesundheitszentrum von Nueva Andalucía stehen vor dem Abschluss

JOSÉ CARLOS GARCÍA Marbella Montag, 17. November 2025 Teilen

Im Juli öffnete die Arztpraxis in Las Chapas ihre Türen, am Montag vergangener Woche wurde das neue Gesundheitszentrum Ricardo Soriano eingeweiht und die Erweiterungsarbeiten der Einrichtungen für die medizinische Grundversorgung in Nueva Andalucía stehen kurz vor dem Abschluss. Dies ist die Bilanz der Maßnahmen, die die Stadtverwaltung von Marbella zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in der Stadt durchgeführt hat. Derweil wird auf die Inbetriebnahme der vierten Maßnahme der Stadtverwaltung gewartet: die Erweiterung des Gesundheitszentrums von Las Albarizas.

Die Erweiterung der Ambulanz von Nueva Andalucía, die mit dem Bau eines neuen Gebäudes einhergeht, ist laut Angaben der Stadtverwaltung gegenüber SUR bereits zu 99 Prozent abgeschlossen. Während die Bauarbeiten abgeschlossen werden, hat die Stadtverwaltung mit der Erschließung des Gebiets und dem Bau eines 1.740 Quadratmeter großen Parkplatzes begonnen, der Platz für 70 Fahrzeuge bieten wird, darunter neun Motorräder und zwei Stellplätze für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Die Erschließungsarbeiten dienen dazu, die alte Ambulanz und das neue Gebäude durch eine Straße zu verbinden. Die Maßnahme umfasst auch die Erneuerung des Bürgersteigs, die Installation von Straßenbeleuchtung und die Pflanzung von elf Bäumen, drei Olivenbäumen und Sträuchern, wie aus denselben Quellen hervorgeht. «Wir werden die Erreichbarkeit des Gesundheitszentrums verbessern, die Parkkapazitäten in Nueva Andalucía erweitern und Grünflächen schaffen, um die Luftqualität zu verbessern und die Umgebung zu verschönern», heißt es seitens der Stadtverwaltung von Marbella.

Zehn neue Sprechzimmer

Die neue Infrastruktur wird aus dem neu errichteten Gebäude mit einer Fläche von rund 400 Quadratmetern und der bestehenden Praxis mit einer Fläche von 300 Quadratmetern bestehen. Das neue Gebäude wird zehn Sprechzimmer beherbergen, davon sechs für Allgemeinmedizin und zwei für Kinderheilkunde, die alle größer als 16 Quadratmeter sind, zwei Krankenzimmer mit mehr als 17 Quadratmetern, zwei Warteräume mit 33 Quadratmetern, einen Raum für Familienplanung, behindertengerechte und Kindertoiletten sowie einen Empfangsbereich und weitere Räumlichkeiten. Die Einrichtungen werden auf einer einzigen Etage gebaut, jedoch mit einer Struktur, die bei Bedarf eine Erweiterung in die Höhe ermöglicht. Darüber hinaus wird ein spezieller Bereich für die Ein- und Ausfahrt von Krankenwagen eingerichtet.