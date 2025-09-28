Deutschsprachiger Lions Club und Stadt Marbella feiern deutsche Wiedervereinigung

GABRIELA BERNER MARBELLA. Sonntag, 28. September 2025 Teilen

Am Freitag, 3. Oktober, feiert die deutsche Comunity in Marbella traditionell den Tag der Deutschen Einheit unter Regie des deutschsprachigen Lions Clubs. Das Fest wird seit vielen Jahren von der Stadt Marbella auf dem Platz zwischem dem Tourismusbüro und dem Paseo Marítimo veranstaltet und mit allem notwendigen Equipment ausgestattet. Auch vom Deutschen Konsulat in Málaga wird die Initiative seit Jahren unterstützt.

Zum Gelingen des nicht nur bei deutschsprachigen Gästen beliebten Events bietet der Lions Club in seinem beliebten Partyzelt gute Weine, Cava und Cocktails und daneben Bier vom Fass, Paulaner Weißbier und Softdrinks. Würzige Grillwürste und knusprige Brezeln schaffen die nötige Grundlage, und gute Laune liegt sowieso in der Luft.

Denn außerdem hat der deutsche Sängerbarde Jochen Janz eine Gruppe aus so unterschiedlichen Musikern wie José Luis, Los Amanos, Jenny Heath, Gema Cabanas und Adrian zusammengestellt, und die werden das Publikum den ganzen Abend lang unterhalten und natürlich auch zum Tanzen animieren.

Der dritte Oktober 1990 sei nicht nur für Deutschland ein großer Tag gewesen, sondern auch für Europa, denn ohne die deutsche Wiedervereinigung hätte es kein vereintes Europa gegeben, erinnert Wolfgang Stephan, Präsident des deutschsprachigen Lions Clubs Marbella. «Gerade in diesen Tagen mit den großen Herausforderungen in Gaza und der Ukraine sollte der 3. Oktober ein bemerkenswerter Tag sein, an dem uns allen bewusst wird, wie wichtig die deutsche Einheit für alle in Europa war und immer noch ist.»

Die öffentliche Veranstaltung unter freiem Himmel findet am Freitag, 3. Oktober von 17 bis 23 Uhr vor dem Tourismusbüro an der Strandpromenade in Marbella (Glorieta de la Fontanilla) statt. Der Eintritt ist frei. Auch die deutschsprachige Nachbarschaftshilfe DNCS wird bei dem Event vertreten sein.