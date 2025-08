Erneute friedliche Demonstration gegen den Stierkampf in Marbella

Tony Bryant Marbella Mittwoch, 6. August 2025 Teilen

Am Donnerstag, den 7. August, versammeln sich besorgte Menschen aus Spanien und der ganzen Welt auf der Plaza de los Naranjos in Marbella zu einer friedlichen Demonstration gegen die fortgesetzte Unterstützung und Durchführung von Stierkämpfen in der Stadt an der Costa del Sol. Die von der Organisation Animals in Marbella Sanctuary (Aims) organisierte Demonstration, die zweite, die die Gruppe in diesem Sommer in Marbella veranstaltet, soll das Bewusstsein schärfen und ein Ende dieses «Gewaltspektakels» fordern.

Unter dem Motto «Nicht in unserer Stadt. Nicht mit unseren Steuern» wird die Demonstration ab 20 Uhr vor dem Rathaus von Marbella stattfinden, nachdem ein Antrag auf eine Demonstration vor der Stierkampfarena von den örtlichen Behörden erneut abgelehnt wurde - angeblich aufgrund einer geplanten Gegenkundgebung zur Unterstützung des Stierkampfes. Daraufhin haben die Demonstranten beschlossen, ihre Botschaft direkt an den Sitz der lokalen Regierung zu bringen.

Der Protest ist Teil einer Petition, die ein Ende des Stierkampfes in Marbella fordert und bereits über 52.000 Unterschriften gesammelt hat. Für die Aktivisten ist die Botschaft klar: «Dieses gewalttätige Spektakel ist nicht repräsentativ für die Werte, die die Mehrheit der Einwohner vertritt».

Die Demonstranten werden die Bürgermeisterin und die Gemeindeverwaltung auffordern, einen «endgültigen Standpunkt» einzunehmen.

«Trotz der Bemühungen, den Stierkampf als Tradition oder Kultur darzustellen, gibt es in Spanien selbst eine wachsende Opposition, und viele Menschen sprechen sich gegen das aus, was sie als institutionalisierte Tierquälerei ansehen», sagte ein Sprecher der Gruppe.