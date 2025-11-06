Erneute Schießerei in Marbella: Mann wird von der Polizei mit Kugel im Bein aufgefunden

María José Díaz Alcalá Marbella Donnerstag, 6. November 2025 Teilen

Die Nationalpolizei untersucht eine neue Schießerei in Marbella, bei der am Dienstagabend ein Mann verwundet wurde. Eine Streife der Nationalpolizei war es, die das Opfer zusammen mit einer anderen Person in einem Auto in Marbella mit einer Kugel im Knie auffand, so Quellen, die dem Fall nahe stehen.

Die Beamten fanden das Opfer nach Mitternacht in einer Urbanisation von Marbella in Begleitung eines anderen Mannes. Als sie feststellten, dass er angeschossen worden war und eine der Kugeln in seinem Knie steckte, riefen die Beamten den Rettungsdienst.

Bei ihrer Ankunft kümmerten sich Ärzte um den Verletzten und brachten ihn in das Krankenhaus der Costa del Sol. Es ist nicht bekannt, in welchem Zustand er sich befindet. Die Polizeidirektion der Provinz Málaga bestätigte, dass eine Untersuchung eingeleitet wurde, um den Sachverhalt zu klären und die mutmaßlichen Täter ausfindig zu machen.

Erst am 2. Oktober ist in Marbellas Ortsteil Puerto Banús am hellichten Tag ein Mann auf der Terrasse eines Restaurants erschossen worden. Dabei handelte es sich um eine Abrechnung zwischen zwei verfeindeten Banden aus dem Drogenmileu.