Großes Polizeiaufgebot in Marbella zur Vertreibung von Hausbesetzern von einem für ein Luxushotel vorgesehenen Gelände

Juan Cano Marbella Mittwoch, 9. Juli 2025

Ein Dutzend Fahrzeuge der Nationalpolizei haben am heutigen Mittwoch in Begleitung der Ortspolizei eine groß angelegte Räumungsaktion gestartet, um die Hausbesetzer zu vertreiben, die auf dem alten Campingplatz am Strand von Pinillo in Marbella gelebt haben.

Ziel war es, das Gebiet zu räumen, auf dem eines der größten Luxushotels und Wohnkomplexe an der Küste gebaut werden soll - das Four Seasons Marbella.

Das Gebäude des Campingplatzes wurde von sechs Familien bewohnt, die verschiedene Verbesserungen an dem ruinösen Haus vorgenommen hatten. Die Bewohner beschwerten sich über die Situation, die sie Mitte Juli auf die Straße zwingt, zu einer Zeit, in der die Mietpreise unaufhörlich steigen. Obwohl einige der Familien ihre Verzweiflung zum Ausdruck brachten, verlief die Räumung friedlich, ohne dass es zu Zwischenfällen kam.

Das zukünftige Hotel, das von dem Unternehmer Ricardo Arranz gefördert wird, hat einen Wert von 650 Millionen Euro. Das Rathaus hat bereits seine Zustimmung erteilt, so dass der Bau bald beginnen kann. Der Komplex wird Wohnsuiten, Villen, einen Beach Club und ein erstklassiges Restaurant umfassen.