Lions laden ein zur Black & White Summer Night

Es soll wieder ein unvergesslicher Abend unter dem Sternenhimmel Marbellas werden: Am Samstag, 7. Juni, lädt der Club de Leones – Lengua Alemana – zu seiner traditionellen Charity-Sommer-Party ein, diesmal unter dem Motto: „Black & White Summer Night«. Gefeiert wird in einer der schönsten Locations an der Costa del Sol – auf der weitläufigen Terrasse des Marbella Golf & Country Clubs mit herrlichem Blick über das Mittelmeer.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr – mit 130 Gästen zum 20-jährigen Clubjubiläum – verspricht auch die diesjährige Party-Sommernacht ein besonderes Highlight zu werden. Der Club, inzwischen auf 70 Mitglieder gewachsen und damit einer der drei größten Lions Clubs Spaniens, eröffnet mit diesem Event seine diesjährige Spendenkampagne. 2024 konnte der Club über 40.000 Euro an lokale Hilfsorganisationen weitergeben.

„Es ist die perfekte Verbindung – gemeinsam feiern, Freundschaften pflegen und gleichzeitig Gutes tun«, freut sich Clubpräsident Wolfgang Stephan, der den Club seit zwei Jahren führt und über zwanzig neue Mitglieder begrüßen konnte. Stephan: „Auch in diesem Jahr werden wir der Fundación Cudeca, der Krebshilfe Marbella, eine großzügige Spende überreichen können.«

Ab 19 Uhr werden die Gäste stilvoll mit Saxofonklängen empfangen, gefolgt von einem eleganten Cocktail-Empfang auf der Terrasse. Anschließend serviert das Golfclub-Küchenteam ein mediterranes Buffet. Danach beginnt die Party – mit Live-Musik der Band Just Friends mit dem besonderen Highlight: Gema Gabanas wird mit ihrer energiegeladenen Show das Publikum auf der Tanzfläche begeistern. Gema Gabanas gehört mittlerweile zu den ganz Großen der Branche an der Costa.

Ganz im Sinne des Lions-Mottos „We serve« steht auch der karitative Gedanke im Mittelpunkt: Der gesamte Erlös der Tombola mit attraktiven Gutscheinpreisen kommt der Fundación Cudeca zugute.

Dresscode: Schwarz und Weiß – elegant oder sommerlich-leger, ganz im Stil des Abends.

Eintritt (inkl. Speisen & Getränke): 120 Euro

Anmeldung per E-Mail: lions.summerparty@gmail.com

Überweisung an:

Club de Leones Marbella

IBAN: ES21 0075 3448 93 0600 1656 83

Verwendungszweck: Summerparty 2025 + Name