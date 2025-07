Mann, der in Marbella eine querschnittsgelähmte Frau zurückließ, muss ins Gefängnis

Juan Cano Marbella Mittwoch, 9. Juli 2025 Compartir

Jedes Mal, wenn ihre Schwester sie in dem Pflegeheim besuchte, wiederholte Isabel die gleiche Frage: «Ist er schon im Gefängnis? Sieh nur, was er aus mir gemacht hat, ich werde mich nie wieder in meinem Leben bewegen können». Sandra antwortete ihr mit dem Einzigen, was sie konnte. «Bald, Isa, bald. Bald, Isa, bald.

Isabel starb, ohne dass ihr Wunsch in Erfüllung ging. Ohne den Mann hinter Gittern zu wissen, der sie mit einem Messer verfolgte und sie vor Angst aus dem Fenster springen ließ, so dass sie querschnittsgelähmt wurde. Drei Jahre und acht Monate nach diesem Ereignis hatte ihr Körper nach einer Reihe von Operationen und Behandlungen genug.

Isa, wie Sandra sie nannte, starb im Juli 2022, aber ihr Leben und ihr Kampf sind in ihrer Schwester präsent geblieben, die nicht eine Minute lang in ihren Bemühungen nachgelassen hat, dafür zu sorgen, dass die gegen den Angreifer verhängte Strafe vollstreckt wird und er im Gefängnis landet.

Nach Monaten der Ungewissheit, in denen die Familie befürchtete, dass er untertauchen würde, ohne sich für sein Verbrechen zu verantworten, wurde Isas Angreifer Francisco zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt. Er wurde am 27. Juni ins Gefängnis eingeliefert.

Der Mann war mehrfach den Vorladungen des Gerichts nicht gefolgt, die ihm die vorgeschriebene Frist für die freiwillige Einweisung in die Haftanstalt nach Rechtskraft des Urteils gewährt hatte. Im März und April erschien er nicht vor dem Gericht, so dass ihre Familie die Polizei bat, ihn ausfindig zu machen.

Es war eine Tragödie, die Francisco den Weg zu Isa ebnete. Sie war die Älteste von vier Geschwistern. Sandra war die Jüngste. Rafael und Enrique wurden zwischen ihnen geboren. Am 9. April 2002 kam Enrique bei einem Arbeitsunfall ums Leben. Eine Palette fiel auf ihn, als er auf einer Baustelle in Marbella arbeitete. Er war 25 Jahre alt.

Der Tod ihres Bruders veranlasste Isa, von Fuengirola, wo sie lebte, nach Marbella zu ziehen, um näher bei ihren Eltern und dem Rest ihrer Familie zu sein. Dort lernte sie Francisco kennen, und wie sie der Zeitung SUR nach dem Ereignis in einem Interview erzählte, begannen sie 2002 eine Beziehung.

Sie waren knapp ein Jahr lang zusammen. Isa behauptete, dass sie ihn verließ, weil ihr Freund ein gewalttätiger Mann war. «Es gab schon vorher einige Missbrauchsfälle, aber nicht so schlimme wie den, der mich dazu brachte, mich aus dem Fenster zu stürzen. Ich habe ihn nie angezeigt, aber ich habe die Beziehung beendet, weil mir klar war, dass mir eines Tages etwas zustoßen würde», erklärte sie seinerzeit.

Obwohl das Provinzgericht den erschwerenden Faktor der geschlechtsspezifischen Gewalt berücksichtigte und Francisco zu acht Jahren Gefängnis verurteilte, waren der Oberste Gerichtshof von Andalusien (TSJA) und der Oberste Gerichtshof später der Ansicht, dass beide keine emotionale Beziehung hatten, und reduzierten seine Strafe um ein Jahr.

Isa gab zu, dass sie trotz der häufigen Streitereien und Trennungen am Ende immer zu ihm zurückkehrte. Nachdem die Beziehung nach einem Jahr zerbrochen war, hatten sie in den folgenden 17 Jahren immer wieder sporadische Begegnungen: «Ich traf ihn auf der Straße und tat so, als sei nichts passiert; ich war immer sehr unschuldig, ich glaubte es und ging mit ihm mit».

Und so ging es bis zur Nacht des 2. November 2018, als sich Isas Leben für immer verändern sollte. Dies sind die bewiesenen Fakten, die im Urteil des Provinzgerichts enthalten sind, zu dem SUR Zugang hatte und das anschließend vom TSJA bestätigt wurde:

Francisco traf Isa, die er seit mehreren Jahren kannte, und lud sie ein, ihn zu seinem Haus zu begleiten. Isa nahm die Einladung an. Noch auf der Straße schubste Francisco sie und beleidigte sie. Im Haus kam es zu einem heftigen Streit, weil er glaubte, dass jemand ihm Rauschgift und seine Brieftasche gestohlen hatte. Und er verdächtigte Isa, die er erneut beschimpfte.

Im Verlauf des Streits schlug Francisco ihr ins Gesicht, so dass sie zu Boden ging und halb bewusstlos wurde. Dabei zerbrach er ihre Brille. Als sie wieder zu sich kam und aufstand, ging Francisco mit einem Messer auf sie los und sagte, nachdem er es ihr nahe an den Körper gehalten hatte: «Ich werde dich umbringen».

Isa, sehr verängstigt durch die Situation und die Drohungen, versuchte zu fliehen. Sie konnte nicht durch die Vordertür des Hauses entkommen, da er sie verschlossen hatte. Als sie das Küchenfenster sah, das als einziges im Haus nicht vergittert war, ging sie dorthin und wollte von der Brüstung herunterklettern.

Isabel stürzte, als sie die Hausfassade hinunter klettern wollte

Da passierte es: Isa stürzte aus dem ersten Stock auf den Boden. «Ich hatte meine Arme nach hinten gestreckt, und die Polizisten, die ankamen, fragten mich, ob ich sie bewegen könne, aber nein, ich war nicht in der Lage dazu», erinnerte sie sich in einem Interview mit SUR. Sie wurde in das Krankenhaus Costa del Sol eingeliefert, wo sie mehr als einen Monat auf der Intensivstation verbrachte. Danach wurde sie in das Krankenhaus Virgen del Rocío in Sevilla und schließlich in das Krankenhaus San Juan de Dios in Bormujos (Sevilla) verlegt.

Die Liste der Verletzungen und Folgeerscheinungen nimmt fast drei Seiten des Urteils ein. Niemand glaubte, dass sie überleben würde. «Aber sie musste es. Sie musste in die Öffentlichkeit, um ihre Geschichte und alles, was in der Wohnung passiert war, zu erzählen», erklärt ihre Schwester und weist darauf hin, dass Francisco in jener Nacht von der Polizei verhaftet wurde, der Richter ihn aber freiließ.

Sandra sagt, dass Francisco, wie jetzt geschehen, während der Ermittlungen in diesem Fall nicht zu seiner Vorladung erschienen ist, was zum Erlass eines Haftbefehls führte: «Ich wusste, wo er wohnte, und ging zur Tür seines Wohnblocks. Er kannte mich nicht, und als er herauskam, ging ich hinter ihm her und tat so, als ob ich mit einem Freund telefonieren würde. Aber in Wirklichkeit rief ich die Polizei an, die dann kam und ihn verhaftete».

Während das Gerichtsverfahren weiterlief, kämpfte Isa einen anderen Kampf, nämlich den um die Verbesserung ihrer Mobilität. Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus wurde sie in ein Pflegeheim eingewiesen, wobei sie stets von ihren Eltern - beide siebzigjährig - und ihren Geschwistern unterstützt wurde, die für alle ihre Ausgaben aufkamen.

Isa schaffte es, in den Genuss des Betreuungsgesetzes zu kommen und zog im Dezember 2021 in ein Wohnheim in Málaga, wo sie gut integriert war und sich sehr gut aufgehoben fühlte. Eine Infektion, die sich zu einer Sepsis entwickelte, beendete jedoch ihr Leben, ohne dass sie erleben konnte, was sie sich ersehnt hatte: dass der Mann, der für ihre Querschnittslähmung verantwortlich war, ins Gefängnis geschickt wurde.