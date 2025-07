Marbella Fashion Show 2025 - Modeschau mit Glamour, Innovation und mediterraner Eleganz

Dana Nowak Marbella Mittwoch, 9. Juli 2025 Compartir

Die achte Ausgabe der Marbella Fashion Show 2025 findet am 10. und 11. Juli in der Avenida Lola Flores in Puerto Banús statt und wird den luxuriösen Jachthafen in einen Laufsteg verwandeln. Mit den imposanten Yachten im Hintergrund und einer mediterranen Brise bildet der malerische Veranstaltungsort an der Küste die perfekte Kulisse für die atemberaubenden Kollektionen von Top-Designern und jungen Talenten.

Modeschaffende, Prominenz und Modebegeisterte versammeln sich, um Couture und die neuesten Trends zu feiern. Die diesjährige Veranstaltung steht ganz im Zeichen von Innovation und Kreativität. Neben den verschiedenen Präsentationen der Designer konkurrieren außerdem zwölf vielversprechende junge Designer aus ganz Andalusien beim Wettbewerb: „El Futuro del Diseño, Málaga de Moda 2025« um die begehrte Auszeichnung.

„Wir sind stolz darauf, erneut Gastgeber einer Veranstaltung zu sein, die sich als feste Größe m Sommerkalender der Stadt etabliert hat und bei der Designer und aufstrebende Talente zusammenkommen«, erklärte die Stadträtin Remedios Bocanegra bei der Präsentation. Sie betonte, dass die Fashion Show den kosmopolitischen, offenen und vielfältigen Charakter von Marbella widerspiegelt und als Plattform für Kreative aus der ganzen Welt diene.

Die Show findet im Herzen von Puerto Banús statt und ist nur wenige Gehminuten von Strandclubs, Boutiquen und Cocktailbars entfernt. Eine Veranstaltung nicht nur für Modefans und Kreative, sondern auch, um einen unvergesslichen Abend mit Freunden zu verbringen. Die Show beginnt am 10. Juli um 21.30 Uhr mit den Präsentationen von Romeo Couture, Starlite Universe, Podium Marbella, Allure Beldi, Salón Maher, Kaba Fashion Style und Btissam Dahane Couture.

Am 11. Juli ab 20 Uhr teilen sich die Designer Lucía Cano, Sandra Rojas, Inma De La Riva und Pepe Canela den Laufsteg mit den anschließenden Modenschauen der jungen Designer, die an dem Wettbewerb: El Futuro del Diseño, Málaga de Moda 2025 (Die Zukunft von Málaga Fashion Design 2025) teilnehmen.

Die Veranstaltung bietet auch einen Ausstellungsbereich, in dem Marken wie Tricotrá, Ana Lanas, Cristóbal Angulo und Beri-Jus ihre Kreationen vorstellen.

Der Eintritt beträgt 10 Euro.

Info: Website: http://marbellafashionshow.com/