Marbella renoviert den Marktplatz von San Pedro mit einer nachhaltigen Gartengestaltung

Die Stadtverwaltung von Marbella setzt die Verbesserung des Stadtbildes mit einer neuen Maßnahme auf der Plaza Pepe Periáñez, dem Marktplatz in San Pedro Alcántara fort. Der stellvertretende Bürgermeister von San Pedro, Javier García, erklärte: „Wir bekräftigen unser Engagement für eine verantwortungsvollere Bewirtschaftung der Grünflächen und gestalten öffentliche Räume um, damit die Anwohner angenehmere, modernere und umweltfreundlichere Orte genießen können«.

»Die Maßnahme bestand darin, mehr als siebenhundert an das mediterrane Klima angepasste Straucharten zu pflanzen, die aufgrund ihres geringen Wasserverbrauchs, ihrer Farbenpracht und ihrer Vielfalt ausgewählt wurden, um eine attraktive Umgebung zu schaffen, die das ganze Jahr über leicht zu pflegen ist«, erläuterte Javier García.

Der stellvertretende Bürgermeister wies darauf hin, dass „es sich um ein Design handelt, das Nachhaltigkeit und Ästhetik durch dürreresistente Exemplare in Einklang bringt, die aufgrund der regelmäßigen Anwesenheit von Haustieren in den Beeten einen gewissen Salzgehalt vertragen«. Bei den ausgewählten Pflanzen stechen die Narzissen (33 Stück), die Drachenagave (20 Stück) und die blaue Yucca (14 Stück) hervor, „die alle eine skulpturale Form und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wassermangel aufweisen«.

Reduzierung des Wasserverbrauchs

Hinzu kommen sechs Exemplare der Zwergpalme, die, wie er betonte, „die einzige in Europa heimische Palme ist, die dem Ensemble Struktur und Volumen verleiht«. Die Komposition wird durch 150 Engelhaar-Pflanzen, 150 Knoblauch-Pflanzen, 180 Euphorbien und 150 Loropetalum-Pflanzen vervollständigt, „Arten, die Farbe, Bewegung und eine lange Blütezeit über das ganze Jahr hinweg bieten«.

«Diese Art von Initiative festigt San Pedro Alcántara als Referenz für die moderne mediterrane Gartengestaltung, bei der Effizienz und natürliche Schönheit Hand in Hand gehen». In diesem Sinne hob er hervor, dass das Projekt «den Wasserverbrauch in den Grünanlagen erheblich reduziert», und zwar nach den Grundsätzen des Xerogardening, einer Gestaltungstechnik, die die Nutzung der Wasserressourcen durch die Auswahl einheimischer oder dürreresistenter Arten, Tropfbewässerung und Materialien, die zur Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit beitragen, optimiert. «Wir wollen, dass jede Maßnahme, die wir durchführen, nicht nur das Aussehen unserer Umgebung verbessert, sondern auch die Umwelt schont und eine effiziente Pflege gewährleistet», führte García aus.