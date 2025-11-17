Neue Hotelprojekte in Marbella haben in weniger als zwei Monaten mehr als 300 Millionen Euro bewegt

José Carlos García Marbella Montag, 17. November 2025 Teilen

Zuerst kam die griechische Kette, die sich auf Luxus-All-inclusive spezialisiert hat, das Ikos Resort, dann das emblematische Gesundheitshotel Incosol und die Renovierung des Don Pepe Gran Meliá, gefolgt von der Ankündigung der Eröffnung des ersten Waldorf Astoria in Spanien und der Erweiterung des Boho Club. Und das alles, während Meliá die Renovierung des Senator vorbereitet und das Projekt zur Umwandlung eines touristischen Apartmentgebäudes in derCalle Ramón Gómez de la Serna in ein Vier-Sterne-Hotel nach einer Investition von 6,8 Millionen Euro geändert wurde.

All diese Pläne haben innerhalb von nur sieben Wochen für Schlagzeilen gesorgt, ein Beweis für den wirtschaftlichen Aufschwung, den die Hotelbranche in Marbella darstellt. Nicht alle sind in der gleichen Entwicklungsphase, aber die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf über 310 Millionen Euro, ohne den Kaufpreis für die Übernahmen und das Projekt von Higuerón Developments in Marbella Golf, dessen Einzelheiten noch nicht bekannt sind.

Ikos Resort: Ein 120-Millionen-Euro-Hotel

Von den Investitionen her ist es das große Projekt der letzten Monate. Nach der Eröffnung des Andalusia in Estepona wird das Ikos Resort auf dem Gelände des Hotels Marbella Playa ein Fünf-Sterne-Hotel eröffnen. Wie SUR mitteilte, wird das griechische Unternehmen 120 Millionen Euro investieren, um im Jahr 2028 eine Anlage mit 340 Zimmern zu eröffnen. Die Investition wird zwischen der Entwicklung der Arbeiten und dem Betrieb des Hotels 1.000 Arbeitsplätze schaffen, und das Urbanisierungsprojekt hat grünes Licht erhalten.

Incosol: 87-Millionen-Euro-Renovierung

Die Stadtverewaltung hat bereits grünes Licht für eine Baugenehmigung gegeben, die nach Ansicht des Konsistoriums eine historische im Bereich der Hotelsanierung sein könnte: 87,4 Millionen Euro. Es wird jedoch erwartet, dass das Projekt geändert wird und die Investition 150 Millionen Euro erreichen wird, was bei der Präsentation des Projekts unter der Leitung von Pelayo Cortina Koplowitz angekündigt wurde. Die Arbeiten werden zwischen 18 und 24 Monaten dauern, und das emblematische Haus wird nach seiner Wiedereröffnung 168 Zimmer haben, davon 140 als Gesundheitshotel und 28 als Fünf-Sterne-Hotel.

Boho Club: Zwischen 47 und 87 Millionen Euro

Das Boutique-Etablissement an der Goldenen Meile wird durch das Centro Forestal Sueco von 40 auf 250 Zimmer wachsen. Das Projekt hat grünes Licht vom Rathaus, aber die Investition wird von der Bebaubarkeit abhängen, die noch unbekannt ist. Wenn es sich um das Minimum handelt, wird sie 47,42 Millionen Euro betragen, und wenn sie das Maximum erreicht, wird das Projekt auf 86,68 Millionen hochschnellen, so das Projekt der schwedischen Firma Boho Group. Bevor die Baugenehmigung erteilt wird, müssen die Investoren die Genehmigung für das Entwicklungsprojekt einholen. Das Unternehmen wird 6.275 Quadratmeter Grünflächen erhalten und eine neue Anliegerstraße sowie einen Kreisverkehr an der alten N-340 bauen.

Don Pepe Gran Meliá: 40 Millionen Euro für weitere Suiten

Das Fünf-Sterne-Luxushotel Don Pepe Gran Meliá schloss am 16. Oktober seine Türen. Das 1964 eröffnete Hotel wird für 40 Millionen Euro renoviert , wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung von 32 Suiten liegt, mit denen das Hotel hundert Prozent seines Angebots mit Meerblick haben wird. Es wird 56 Suiten und 187 Bewohner haben, und die Kosten für die Schließung während des Jahres, in dem die Arbeiten durchgeführt werden, werden weitere 20 Millionen Euro betragen. Die Arbeiten werden auch das Schwimmbad, die Terrasse und die Restaurants umfassen.

Senator Marbella: Eine 12 Millionen Euro teure Renovierung

Der Vertrag zwischen der Betreibergesellschaft des Vier-Sterne-Hotels, Grupo Hoteles Playa, und dem Eigentümer des Hotels, Inmobiliaria Prico, endete am 31. Oktober. Das Hotel wird von Meliá übernommen, das es nach Renovierungsarbeiten, die laut SUR rund 12 Millionen Euro kosten werden, voraussichtlich 2027 wiedereröffnen wird. Es wird 190 Zimmer haben, fünf mehr als bisher.

Ramón Gómez de la Serna 18: Vier-Sterne-Hotel

Das touristische Apartmenthaus in der Calle Ramón Gómez de la Serna 18 wird in ein Vier-Sterne-Hotel umgewandelt. Am 21. Oktober genehmigte der Gemeinderat von Marbella eine Änderung des Projekts für fast 2 Millionen Euro, die zu den 4,8 Millionen Euro der ursprünglichen Baugenehmigung hinzukommen. Das Hotel wird über 70 Zimmer verfügen und 2026 eröffnet werden. Das Projekt wird von der Firma Samara Marbella entwickelt.

Marbella Golf: Higuerón kommt mit Hilton an

Higuerón Developments hat mit dem Erwerb des Marbella Golf Country Clubs in der Stadt aufgeschlagen und wird zusammen mit dem Hotelriesen Hilton das erste Waldorf Astoria in Spanien eröffnen, wie SUR berichtete. Das in Fuengirola ansässige Unternehmen hat die Investitionen in die Einrichtungen oder die Anzahl der Zimmer in diesem Projekt, das Higuerón Marbella Golf Resort heißen wird und die Neugestaltung des bekannten Golfplatzes beinhaltet, noch nicht bekannt gegeben.