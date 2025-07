Doppelte Tragödie in Mijas: Zweiter Todesfall weist auf Racheakt hin

Irene Quirante Mijas Donnerstag, 31. Juli 2025 Teilen

Die Guardia Civil setzt ihre Ermittlungen fort, um alle Einzelheiten der doppelten Tragödie zu klären, die sich am Dienstag in Mijas ereignet hat. Einer der Schwerpunkte ist der Schacht, in dem die Leiche des 41-jährigen Raúl Heredia gefunden wurde, der seit vergangenem Donnerstag vermisst wurde. Laut den verschiedenen Quellen, die diese Zeitung konsultiert hat, war das Abwassersystem zu einer Art heimlichem Tunnel geworden, der von einigen Anwohnern genutzt wurde, um das Viertel zu betreten und zu verlassen.

Eine der Hypothesen, die von den Ermittlern in Betracht gezogen werden, ist, dass das Tunnelsystem auch zum Transport, Verstecken oder Konsumieren von Drogen genutzt werden könnte. Dies wiederum wirft die Frage auf, ob der vermisste Mann, der eine lange Gefängnisstrafe hinter sich hat, das Abwassersystem für diese Zwecke nutzte und ob der Grund für sein Verschwinden damit zusammenhängt.

Die mit den Ermittlungen beauftragten Beamten der Guardia Civil warten jedoch noch immer auf die Ergebnisse der Autopsie durch die Gerichtsmediziner des Instituts für Rechtsmedizin (IML) in Málaga, die die entscheidende Frage beantworten werden: ob Raúl durch einen Unfall im Gullyschacht ums Leben kam oder ob er getötet wurde-

Die umfangreiche Suchaktion nach Raúl endete am Dienstag mit dem denkbar schlechtesten Ergebnis: Die Guardia Civil fand seine Leiche in einem Gully in der Nähe des Viertels Molinos de Viento in Mijas, wo er mit seiner Familie lebte. Doch das war nicht das einzige Unglück. Nach seiner Entdeckung soll einer seiner Söhne, 23 Jahre alt, den 57-jährigen Cousin seines Vaters erschossen haben, weil er ihn für seinen Tod verantwortlich machte, was von den der Guardia Civil noch nicht geklärt wurde.

Gegen sechs Uhr abends ging beim Notruf 112 ein Anruf ein, in dem auf Schüsse hingewiesen wurde, die nur wenige Meter von der Stelle entfernt abgegeben worden waren, an der die Beamten Raúls leblosen Körper gefunden hatten. Einer seiner Söhne, der den Vorfall aufmerksam verfolgte und ebenso wie die übrigen Familienmitglieder davon überzeugt war, dass Raúl nicht freiwillig gegangen war, begab sich mit einer Schrotflinte zum Haus des 57-jährigen Cousins seines Vaters.

An dem Tag, an dem Raúl aus den Augen verloren wurde (letzten Donnerstag, den 24. Juli), wurde er von den Überwachungskameras eines Geschäfts in der Nähe eines Flusses mit demselben Mann aufgenommen. Sein Sohn beschuldigte ihn, obwohl er keine Beweise hatte, und wollte sich rächen. Quellen zufolge trafen sie sich am Eingang des Hauses des Verstorbenen, nur wenige Meter von den Beamten entfernt, die Raúl aus dem Gully holen und die Hysterie auf der Straße beruhigen wollten. Ohne lange zu überlegen, drückte er zweimal ab und richtete die Waffe auf den Kopf seines Opfers, das auf der Stelle starb.

Obwohl der mutmaßliche Täter zunächst in ein Haus in der Nachbarschaft flüchtete, stellte er sich schließlich den Sicherheitskräften, die vor der Tür warteten, um ihn zu verhaften. Der Verdächtige wurde anschließend in die Kaserne der Guardia Civil gebracht, wo er auf seine Überstellung an die zuständige Justizbehörde wartete. Noch am selben Nachmittag stellten die Beamten die Waffe sicher, mit der er die Tat begangen haben soll.