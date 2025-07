Ein Pinselohrschwein, das bunteste Wildschwein Afrikas, wird im Bioparc Fuengirola geboren

Sur Fuengirola Mittwoch, 9. Juli 2025 Compartir

Der Bioparc Fuengirola feiert die Geburt eines neuen Pinselohrschweins (Potamochoerus porcus pictus), einer der einzigartigsten und farbenprächtigsten Wildschweinarten des afrikanischen Kontinents.

Vor etwas mehr als einer Woche wurde das Team des Zoos Zeuge der Geburt eines Babys in dem Gehege, das den afrikanischen Regenwald nachbildet, ein Ereignis, das sofort ein spezielles Protokoll auslöste, um das Wohlergehen der Mutter und ihres Babys zu gewährleisten.

Die Geburt fand am helllichten Tag statt, während der Zoo für die Öffentlichkeit zugänglich war, was ein schnelles Handeln und die Koordination von Veterinärteams und Tierpflegern erforderte.

Bei der Geburt wurden zwei Ferkel geboren. Eines von ihnen hat leider die ersten Stunden seines Lebens nicht überstanden.

Das überlebende Tier seinerseits entwickelt sich gut, ist aktiv und zunehmend neugierig. Es lebt mit seinen Eltern - einem jungen Paar - und einem anderen Weibchen in der Gruppe, zu dem es bereits eine starke Bindung aufgebaut hat.

Das Pinselohrschwein, das auch als Flussschwein bezeichnet wird, lebt hauptsächlich in den bewaldeten und feuchten Gebieten Afrikas südlich der Sahara. Es zeichnet sich durch sein auffallend rötliches Fell, seinen langen Rückenkamm und die schwarze Maske aus, die sein Gesicht ziert.

Die Jungtiere haben ein gestreiftes Muster, das ihnen in den ersten Lebenswochen hilft, sich in der Vegetation zu tarnen.

Obwohl das Pinselohrschweinderzeit nicht gefährdet ist, ist es durch den Verlust seines Lebensraums, die Jagd und den Druck des Menschen auf die afrikanischen Ökosysteme bedroht. Sie ist eine der am stärksten von der Buschfleischjagd verfolgten Arten, eine Praxis, die in den Gebieten, in denen sie lebt, aufgrund der zunehmenden menschlichen Bevölkerung immer häufiger vorkommt. Seine Erhaltung hängt von der Kenntnis seiner Biologie und seines Verhaltens sowie vom Schutz der von ihm bewohnten natürlichen Lebensräume ab.